Алена Добшинская: "Криптоинвесторы и трейдеры никогда не хотят расставаться со своими криптоактивами"

Эксперт международного уровня по цифровым финансовым продуктам рассказала, как делать покупки под залог криптовалюты, и как изменятся привычные товарно-денежные отношения с развитием технологий в ближайшие годы.

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Интерес к цифровым финансовым активам растет, как и влияние криптовалют на повседневную жизнь, а также их роль в мировой финансовой системе. Недавний отчет финтех-компании Triple A демонстрирует резкий рост числа людей, владеющих виртуальной валютой. Согласно исследованию, в 2024 году криптовалютами в мире распоряжаются уже 562 миллиона человек, что на 142 миллиона больше, чем годом ранее. При этом многие не понимают, как можно пользоваться криптой выгодно, например, покупая обычные товары. Рассказать о неочевидных возможностях сложных цифровых продуктов мы попросили Алену Добшинскую, продакт менеджера крупной американской компании Collabera, которая разработала уникальную криптокарту, позволяющую делать покупки за виртуальную валюту, не тратя ее.

- Алена, согласно статистике, криптовалютой в мире владеет уже каждый 13-й человек. Прирост за последний год составил почти 35%. Почему популярность криптовалюты растет так стремительно?

- Люди видят в ней хорошую альтернативу для перевода средств. Это быстро – в режиме реального времени занимает от нескольких минут до пары часов, – безопасно и, как правило, нет строгих ограничений по сумме переводов, а кроме того, комиссии за перевод очень низкие. Все это в противовес традиционным банкам, которые не могут предложить такие комфортные условия. Также люди сейчас поняли, что технология уже проверена годами, развивается, а цена на криптовалюту меняется, например, биткоин за годы только растет, и есть те, кто инвестировал в него, когда он стоил $1000, а сейчас его стоимость составляет $60 000.

- А когда вы сами решили заняться темой виртуальной валюты? Вы ведь вполне успешно работали в одной из крупнейших в мире аудиторских компаний Большой четверки — Ernst & Young. Как произошла смена профиля?

- Десять лет назад я получила предложение от международной компании CEX.IO LTD, зарегистрированной в Лондоне, занять должность продакт менеджера. Там я начала вплотную разрабатывать криптопродукты и сервисы. Одним из революционных проектов стал продукт B2C, который позволяет совершать покупки в криптовалюте с помощью своей платежной карты в любое время и в любом месте. Он расширил клиентскую базу с первоначальных тысяч до нескольких миллионов пользователей и значительно улучшил финансовые показатели компании. Успех этого веб-продукта вдохновил меня на его расширение в мобильные приложения для iOS и Android. Также я управляла запуском новой бизнес-линии в США, начиная с организации проекта и заканчивая улучшениями продукта с точки зрения требований местного законодательства.

- Благодаря вам компания также вывела на рынок брокерскую платформу для торговли цифровыми активами, у которой более 2,7 миллиона пользователей по всему миру. Как вы продвигали ее?

- В 2019 году платформа была запущена в режиме закрытого бета-тестирования. Для ее популяризации я выступила с докладом на Кипрском IT-форуме, а на Bitcoin Conference в Барселоне подготовила демо-стенд продукта. Я демонстрировала его и рассказывала об особенностях потенциальным партнерам. За время тестирования команда получила обратную связь от реальных пользователей и использовала ее для развития и улучшения проекта. В итоге через полтора года CEX.IO Broker был открыт для клиентов, которые получили своего собственного надежного криптоброкера.

- Пожалуй, самой значимой вашей разработкой для мира цифровых валют стала криптокарта с абсолютно уникальной функцией кредитной линии. Такого на рынке еще не было, и карта вызвала невероятный интерес – буквально очереди на предзаказ. Как вы поняли, что она будет пользоваться спросом?

- Действительно, после первого анонса продукта купить криптокарту CL Card Ledger захотели сразу 400 тысяч клиентов и встали в список предзаказа. Для меня это было ожидаемо. Многолетний опыт в продакт менеджменте и цифровых валютах позволял понять, что криптоинвесторы и трейдеры не хотят расставаться со своими криптоактивами – они ожидают движение курса в нужную им сторону. И уж тем более они не желают тратить свою крипту на каждодневные нужды и обычные товары в магазинах. Это понимание и позволило построить уникальный продукт, чтобы закрыть потребность. Такой функции, как Cryptodraft, больше нет ни у одной компании в мире, даже у тех, кто предлагает подобные карты.

- А в чем ее суть, если коротко?

- По сути это кредитная линия на карту под залог твоей крипты: крипту ты сохраняешь, но при этом можешь покупать товары и услуги онлайн, тратить деньги в магазинах, снимать наличные средства в банкомате. Твоя крипта при этом остается с тобой. Эта уникальная функция работает с нашей криптокартой.

- За эту разработку вы получили награду "Новатор года" в категории "Финансовые услуги" на ежегодной международной бизнес-премии Cases&Faces 2024. Победа вас вдохновила?

- Безусловно! Награда подтвердила значимость моих инноваций. В этом году на конкурс поступило более тысячи заявок от предпринимателей и исследователей со всего мира. Жюри очень строго подходило к оценке проектов, и я горжусь, что именно мой признан лучшим. Для меня участие в таких конкурсах — прежде всего, инвестиции в себя и отличный способ заявить о себе, своих идеях и решениях.

- Вы строите диджитал-продукт, выпускаете его публично, и благодаря его популярности компания уже многократно увеличила свой доход. Скажите, вы делитесь своими знаниями и наработками с коллегами или держите их при себе?

- Ни в коем случае не держу! Я всегда работаю с позициями Junior, помогаю им строить карьеру, забочусь о своей команде и людях, которые рядом со мной, чтобы они росли профессионально. Учу своих подчиненных, готовлю преемника и обучаю его, под моим руководством вырос не один профессиональный продакт менеджер, которых потом приглашают на проекты. А сейчас планирую писать свою первую книгу про практический продакт менеджмент. Также думаю о запуске обучающего курса.

- Благодаря результатам вашей работы и репутации вас приглашают крупные компании для разработки и реализации проектов, связанных с криптовалютами и искусственным интеллектом в финансовой сфере. А в этом году вы еще и судили участников крупного международного конкурса Globee® Awards в номинации Women in Business. Что дает опыт судейства на таком масштабном мероприятии?

- Быть судьей в таком престижном конкурсе очень статусно: это укрепляет профессиональную репутацию, создает авторитет и открывает двери новым возможностям. Жюри конкурса – это группа отраслевых экспертов, руководителей и профессионалов из различных областей, которые обладают богатым опытом и знаниями в своих сферах. Меня пригласили, учитывая мой опыт в создании диджитал-продуктов и наличие лидерских навыков, что необходимо для объективного судейства. Я рассматривала и оценивала заявки на основе заранее определенных критериев, чтобы выбрать наиболее достойных победителей. Считаю, что такой опыт необходим, поскольку он расширяет деловые контакты и дает возможность со стороны увидеть, как развивается индустрия, в которой ты работаешь.

- Как вы считаете, цифровая валюта в паре с искусственным интеллектом, который тоже все глубже проникает в сферу финансов, смогут заменить привычные нам товарно-денежные отношения?

- Я не думаю, что цифровая валюта полностью заменит традиционные финансы в ближайшие десять лет, но очевидно, что все больше людей и бизнесов будут использовать удобство и бенефиты криптовалюты. А вот искусственный интеллект совершенно точно станет полноценной частью ежедневной и профессиональной жизни любого человека в самое ближайшее время, начиная от персонализированных сервисов до помощи в работе и учебе, и финансовая сфера — не исключение.