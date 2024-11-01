Альона Добшинська: "Криптоінвестори і трейдери ніколи не хочуть розлучатися зі своїми криптоактивами"

Експертка міжнародного рівня з цифрових фінансових продуктів розповіла, як робити покупки під заставу криптовалюти, і як зміняться звичні товарно-грошові відносини з розвитком технологій найближчими роками.

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Інтерес до цифрових фінансових активів зростає, як і вплив криптовалют на повсякденне життя, а також їхня роль у світовій фінансовій системі. Нещодавній звіт фінтех-компанії Triple A демонструє різке зростання кількості людей, які володіють віртуальною валютою. Згідно з дослідженням, у 2024 році криптовалютами у світі розпоряджаються вже 562 мільйони осіб, що на 142 мільйони більше, ніж роком раніше. При цьому багато хто не розуміє, як можна користуватися криптою вигідно, наприклад, купуючи звичайні товари. Розповісти про неочевидні можливості складних цифрових продуктів ми попросили Альону Добшинську, продакт-менеджерку великої американської компанії Collabera, яка розробила унікальну криптокарту, що дає змогу робити покупки за віртуальну валюту, не витрачаючи її.

- Альоно, згідно зі статистикою, криптовалютою у світі володіє вже кожна 13-та людина. Приріст за останній рік склав майже 35%. Чому популярність криптовалюти зростає так стрімко?

- Люди бачать у ній хорошу альтернативу для переказу коштів. Це швидко — в режимі реального часу займає від кількох хвилин до кількох годин, — безпечно і, як правило, немає суворих обмежень за сумою переказів, а крім того, комісії за переказ дуже низькі. Усе це на противагу традиційним банкам, які не можуть запропонувати такі комфортні умови. Також люди зараз зрозуміли, що технологія вже перевірена роками, розвивається, а ціна на криптовалюту змінюється, наприклад, біткоїн за роки тільки зростає, і є ті, хто інвестував у нього, коли він коштував $1000, а зараз його вартість становить $60 000.

- А коли ви самі вирішили зайнятися темою віртуальної валюти? Адже ви цілком успішно працювали в одній з найбільших у світі аудиторських компаній Великої четвірки — Ernst & Young. Як відбулася зміна профілю?

- Десять років тому я отримала пропозицію від міжнародної компанії CEX.IO LTD, зареєстрованої в Лондоні, обійняти посаду продакт-менеджера. Там я почала впритул розробляти криптопродукти і сервіси. Одним із революційних проєктів став продукт B2C, який дає змогу здійснювати покупки в криптовалюті за допомогою своєї платіжної картки в будь-який час і в будь-якому місці. Він розширив клієнтську базу з початкових тисяч до кількох мільйонів користувачів і значно поліпшив фінансові показники компанії. Успіх цього вебпродукту надихнув мене на його розширення в мобільні застосунки для iOS і Android. Також я керувала запуском нової бізнес-лінії в США, починаючи з організації проєкту і закінчуючи поліпшеннями продукту з точки зору вимог місцевого законодавства.

- Завдяки вам компанія також вивела на ринок брокерську платформу для торгівлі цифровими активами, у якої понад 2,7 мільйона користувачів по всьому світу. Як ви просували її?

- У 2019 році платформа була запущена в режимі закритого бета-тестування. Для її популяризації я виступила з доповіддю на Кіпрському IT-форумі, а на Bitcoin Conference у Барселоні підготувала демостенд продукту. Я демонструвала його і розповідала про особливості потенційним партнерам. За час тестування команда отримала зворотний зв'язок від реальних користувачів і використовувала його для розвитку і поліпшення проєкту. У підсумку через півтора року CEX.IO Broker був відкритий для клієнтів, які отримали свого власного надійного криптоброкера.

- Мабуть, найбільш значущою вашою розробкою для світу цифрових валют стала криптокарта з абсолютно унікальною функцією кредитної лінії. Такого на ринку ще не було, і карта викликала неймовірний інтерес — буквально черги на передзамовлення. Як ви зрозуміли, що вона користуватиметься попитом?

- Дійсно, після першого анонсу продукту купити криптокарту CL Card Ledger захотіли одразу 400 тисяч клієнтів і стали в список попереднього замовлення. Для мене це було очікувано. Багаторічний досвід у продакт-менеджменті та цифрових валютах давав змогу зрозуміти, що криптоінвестори і трейдери не хочуть розлучатися зі своїми криптоактивами — вони очікують на рух курсу в потрібний їм бік. І вже тим більше вони не бажають витрачати свою крипту на щоденні потреби і звичайні товари в магазинах. Це розуміння і дозволило побудувати унікальний продукт, щоб закрити потребу. Такої функції, як Cryptodraft, більше немає в жодної компанії у світі, навіть у тих, хто пропонує подібні карти.

- А в чому її суть, якщо коротко?

- По суті це кредитна лінія на картку під заставу твоєї крипти: крипту ти зберігаєш, але водночас можеш купувати товари і послуги онлайн, витрачати гроші в магазинах, знімати готівкові кошти в банкоматі. Твоя крипта при цьому залишається з тобою. Ця унікальна функція працює з нашою криптокарткою.

- За цю розробку ви отримали нагороду "Новатор року" в категорії "Фінансові послуги" на щорічній міжнародній бізнес-премії Cases&Faces 2024. Перемога вас надихнула?

- Безумовно! Нагорода підтвердила значущість моїх інновацій. Цього року на конкурс надійшло понад тисячу заявок від підприємців і дослідників з усього світу. Журі дуже суворо підходило до оцінювання проєктів, і я пишаюся, що саме мій визнано найкращим. Для мене участь у таких конкурсах — насамперед, інвестиції в себе і чудовий спосіб заявити про себе, свої ідеї та рішення.

- Ви будуєте діджитал-продукт, випускаєте його публічно, і завдяки його популярності компанія вже багаторазово збільшила свій дохід. Скажіть, ви ділитеся своїми знаннями і напрацюваннями з колегами чи тримаєте їх при собі?

- У жодному разі не тримаю! Я завжди працюю з позиціями Junior, допомагаю їм будувати кар'єру, дбаю про свою команду і людей, які поруч зі мною, щоб вони росли професійно. Навчаю своїх підлеглих, готую наступника і навчаю його, під моїм керівництвом виріс не один професійний продакт-менеджер, яких потім запрошують на проєкти. А зараз планую писати свою першу книгу про практичний продакт менеджмент. Також думаю про запуск навчального курсу.

- Завдяки результатам вашої роботи та репутації вас запрошують великі компанії для розроблення та реалізації проєктів, пов'язаних із криптовалютами та штучним інтелектом у фінансовій сфері. А цього року ви ще й судили учасників великого міжнародного конкурсу Globee® Awards у номінації Women in Business. Що дає досвід суддівства на такому масштабному заході?

- Бути суддею в такому престижному конкурсі дуже статусно: це зміцнює професійну репутацію, створює авторитет і відкриває двері до нових можливостей. Журі конкурсу — це група галузевих експертів, керівників і професіоналів з різних галузей, які володіють багатим досвідом і знаннями у своїх сферах. Мене запросили, враховуючи мій досвід у створенні діджитал-продуктів і наявність лідерських навичок, що необхідно для об'єктивного суддівства. Я розглядала та оцінювала заявки на основі заздалегідь визначених критеріїв, щоб обрати найбільш гідних переможців. Вважаю, що такий досвід необхідний, оскільки він розширює ділові контакти і дає можливість збоку побачити, як розвивається індустрія, в якій ти працюєш.

- Як ви вважаєте, цифрова валюта в парі зі штучним інтелектом, який теж дедалі глибше проникає у сферу фінансів, зможуть замінити звичні нам товарно-грошові відносини?

- Я не думаю, що цифрова валюта повністю замінить традиційні фінанси в найближчі десять років, але очевидно, що дедалі більше людей і бізнесів використовуватимуть зручність і бенефіти криптовалюти. А ось штучний інтелект абсолютно точно стане повноцінною частиною щоденного і професійного життя будь-якої людини найближчим часом, починаючи від персоналізованих сервісів до допомоги в роботі та навчанні, і фінансова сфера — не виняток.