Укрнафта Корецкого выплачивает миллионы госсредств юристам, которые вероятно используют методы уменьшения оплаты налогов, — аудит ГАСУ

Последняя проверка Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) в государственной Укрнафте, возглавляемой Сергеем Корецким, обнаружила, что миллионы государственных средств выплачиваются менеджерам и консультантам компании, при этом они могут использовать методы уменьшения налоговой нагрузки. Среди прочего, аудиторы обратили внимание на огромные суммы, выплаченные адвокатам и экспертам, которые могут быть близкими к руководству компании. Об этом сообщает политический обозреватель и блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook.

В своей заметке Михаил Шнайдер пишет, что по информации, представленной в акте проверки ГАСУ, Укрнафта потратила миллионы на юридические услуги, которые предоставлялись без надлежащей прозрачности. Одним из ярких примеров стала выплата адвокатскому объединению "Астерс" — почти 10 миллионов гривен, перечисленных без тендера в августе 2023 года за услуги, предоставленные еще в феврале. Общая сумма выплат, как оказалось, достигла около 45 миллионов гривен.

Кроме этого, по словам эксперта, заметно выделяется случай с адвокатом Оксаной Волынец, которая, по данным аудита, получала доход как физическое лицо-предприниматель (ФЛП), хотя услуги предоставляла именно как адвокат. Такое оформление позволило уменьшить сумму уплаченных налогов, из-за чего государственный бюджет мог недополучить около 1,7 миллиона гривен.

В общем, общая сумма выплат, полученных Волынец с ноября 2022 года, уже достигла 8 миллионов гривен. Поэтому, по расчетам экспертов, сумма, на которую могли быть "оптимизированы" налоги, может составлять примерно 3,3 миллиона гривен. Но несмотря на масштаб нарушений, аудиторы ГАСУ ограничились лишь указанием на отсутствие отчета, не вдаваясь в существенные детали уменьшения налогов.

Как отмечает Шнайдер, эта адвокат, которая предоставляет услуги Укрнафте, до мая 2023 года была заместителем Корецкого и получала 1,1 миллиона зарплаты от государственной Укрнафты.

Шнайдер призывает к проведению более объективного расследования и предоставления объяснений, почему возможные нарушения в выплатах миллионов государственных средств проходят незамеченными. "И вот сегодня, в свете вчерашних победных реляций на сайте Укрнафты, в центральном офисе Укрнафты и по адресам проживания менеджмента проходят обыски НАБУ.", — резюмирует эксперт.