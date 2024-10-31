Укрнафта Корецького виплачує мільйони держкоштів юристам, які ймовірно використовують методи зменшення оплати податків, – аудит ДАСУ

Остання перевірка Державної аудиторської служби України (ДАСУ) в державній Укрнафті, очолюваній Сергієм Корецьким, виявила, що мільйони державних коштів виплачуються менеджерам і консультантам компанії, при цьому вони можуть використовувати методи зменшення податкового навантаження. Серед іншого, аудитори звернули увагу на величезні суми, виплачені адвокатам та експертам, які можуть бути близькими до керівництва компанії. Про це повідомляє політичний оглядач та блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.

У своєму дописі Михайло Шнайдер пише, що за інформацією, представленою в акті перевірки ДАСУ, Укрнафта витратила мільйони на юридичні послуги, що надавалися без належної прозорості. Одним із яскравих прикладів стала виплата адвокатському об’єднанню "Астерс" – майже 10 мільйонів гривень, перерахованих без тендеру в серпні 2023 року за послуги, надані ще в лютому. Загальна сума виплат, як виявилося, сягнула близько 45 мільйонів гривень.

Крім цього, за словами експерта, помітно вирізняється випадок з адвокаткою Оксаною Волинець, яка, за даними аудиту, отримувала дохід як фізична особа-підприємець (ФОП), хоча послуги надавала саме як адвокат. Таке оформлення дозволило зменшити суму сплачених податків, через що державний бюджет міг недоотримати близько 1,7 мільйона гривень.

Загалом, загальна сума виплат, отриманих Волинець з листопада 2022 року, вже досягла 8 мільйонів гривень. Тому, за розрахунками експертів, сума, на яку могли бути "оптимізовані" податки, може становити приблизно 3,3 мільйона гривень. Але попри масштаб порушень, аудитори ДАСУ обмежилися лише вказівкою на відсутність звіту, не вдаючись у суттєві деталі зменшення податків.

Як зазначає Шнайдер, ця адвокатка, яка надає послуги Укрнафті, до травня 2023 року була заступницею Корецького і отримувала 1,1 мільйон зарплатні від державної Укрнафти.

Шнайдер закликає до проведення більш об’єктивного розслідування та надання пояснень, чому можливі порушення у виплатах мільйонів державних коштів проходять непоміченими. "І от сьогодні, у світлі вчорашніх переможних реляцій на сайті Укрнафти, в центральному офісі Укрнафти і за адресами проживання менеджменту проходять обшуки НАБУ.", — резюмує експерт.