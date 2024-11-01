Совместный благотворительный проект АЗК SOCAR, MONATIK и БФ "Твоя опора" стал победителем в конкурсе PR-кейсов

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30 октября оргкомитет ведущего издания о маркетинге, коммуникациях, креативе и медиа MMR.UA объявил победителей конкурса PR-кейсов. В номинации "Социальная ответственность" победил совместный проект "Обними крыльями", для воплощения которого объединились АЗК SOCAR, MONATIK и БФ "Твоя опора", передает "Обозреватель".

К голосованию были привлечены общественность и экспертное жюри.

Благотворительный проект "Обними крыльями" стартовал в июне этого года. В рамках проекта собираются средства для Семейного центра ментального благополучия "Твоя опора".

После деоккупации в Бучанский район вернулись местные жители и приехали вынужденные переселенцы с территорий, где ведутся активные боевые действия. Сейчас в районе зарегистрировано более 100 000 детей — те, кто пережили оккупацию или вернулись после эвакуации.

Именно дети — наиболее уязвимая категория украинцев среди тех, кто пережил ужасы войны. И сейчас они тоже находятся под ее негативным влиянием. ПТСР, тревожность, депрессия, отчужденность, сложность в установлении социальных связей — с этими и другими расстройствами работают в Семейном центре ментального благополучия "Твоя опора". Здесь помогают детям и членам их семей преодолеть психологические последствия войны, укрепить психологическую устойчивость и проживать качественную жизнь.

В совместном проекте "Обними крыльями" компания SOCAR, MONATIK и благотворительный фонд "Твоя опора" продолжают сбор средств по продаже специальных благотворительных чашек и открыток для Семейного центра ментального благополучия "Твоя опора". Также присоединиться к проекту можно сделав благотворительный взнос в приложении SOCAR.