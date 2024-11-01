Спільний благодійний проєкт АЗК SOCAR, MONATIK і БФ "Твоя опора" став переможцем у конкурсі PR-кейсів

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30 жовтня оргкомітет провідного видання про маркетинг, комунікації, креатив та медіа MMR.UA оголосив переможців конкурсу PR-кейсів. У номінації "Соціальна відповідальність" переміг спільний проєкт "Обійми крилами", задля втілення якого об'єдналися АЗК SOCAR, MONATIK і БФ "Твоя опора", передає "Обозреватель".

До голосування були залучені громадськість та експертне журі.

Благодійний проєкт "Обійми крилами" стартував у червні цього року. В рамках проєкту збираються кошти для Сімейного центру ментального благополуччя "Твоя опора".

Після деокупації в Бучанський район повернулися місцеві мешканці та приїхали вимушені переселенці з територій, де ведуться активні бойові дії. Зараз в районі зареєстровано понад 100 000 дітей – ті, хто пережили окупацію або повернулися після евакуації.

Саме діти – найбільш вразлива категорія українців серед тих, хто пережив жахи війни. І зараз вони теж знаходяться під її негативним впливом. ПТСР, тривожність, депресія, відчуженість, складність у встановленні соціальних зв’язків – з цими та іншими розладами працюють в Сімейному центрі ментального благополуччя "Твоя опора". Тут допомагають дітям та членам їх сімей подолати психологічні наслідки війни, зміцнити психологічну стійкість та проживати якісне життя.

У спільному проєкті "Обійми крилами" компанія SOCAR, MONATIK та благодійний фонд "Твоя опора" продовжують збір коштів з продажу спеціальних благодійних горняток та листівок для Сімейного центру ментального благополуччя "Твоя опора". Також долучитися до проєкту можна зробивши благодійний внесок у застосунку SOCAR.