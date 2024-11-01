Военный раскритиковал ДОТ за некачественные продукты для армии, — СМИ

Related video

Военнослужащий и блогер Кирилл Сазонов не умолчал о качестве пищи в рядах Вооруженных сил. По его мнению, "ДОТ действительно не стал той структурой, которая способна навести порядок в поставках для войска продовольствия", а глава ДОТ Арсен Жумадилов оказался не способным наладить прозрачный процесс закупок. Об этом пишет OBOZ.ua.

"Во многих частях нарекания на питание не критические, но они есть, и в целом ситуация не очень утешительная. И причина такого положения вещей кроется в том, что мы все так хотели поднять уровень поставок для нужд ВСУ если не до высокого, то хотя бы до нормального, но снова доверили эту задачу "хорошим ребятам", — пишет в своей заметке Сазонов.

Сазонов отметил, что "хороший парень" Жумадилов дает интервью, в котором говорит о том, что процесс контроля качества урегулирован. Но при этом он сам две недели назад говорил, что ДОТ вообще не имеет полномочий контролировать качество.

"А больше всего задело заявление о том, что даже в киевских супермаркетах можно встретить некачественные овощи и фрукты. Очевидно, что Жумадилов так и не понял разницы между покупателем, который заходит в магазин, и военным, который сидит в окопе. В магазине можно либо не покупать продукты, которые не нравятся, либо можно пожаловаться или потребовать возврата денег. Как этот процесс представляет себе Жумадилов, если речь идет о военном на фронте?", — критикует военный.

Сазонов не понимает, почему ДОТ до сих пор не наладил систему, при которой некачественные продукты не должны попадать в армию.

"Все эти новости о накачанном водой мясе курятины, в котором нашли шприц — это прямое свидетельство того, что ДОТ не способен с тем ничего сделать, потому что он просто не умеет, не может и даже не хочет", — возмущается он.

Военнослужащий напомнил, что ДОТ создали из-за претензий к бывшему руководству Минобороны, которое в первые месяцы после вторжения закупало товары по прямым контрактам, то есть без участия системы Прозорро. Все тогда критиковали такой метод, ведь это коррупция. Но в результате теперь ДОТ часто прибегает именно к такой же "мутной схеме".

"Все обещают разогнать мафию, которая сидит на госзаказах, а потом успешно с ней сотрудничают. И виноват кто угодно, но не ДОТ и не Жумадилов", — заключает Сазонов.