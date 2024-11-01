Військовий розкритикував ДОТ за неякісні харчі для армії, — ЗМІ

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Військовослужбовець та блогер Кирило Сазонов не змовчав щодо якості їжі у лавах Збройних сил. На його думку, "ДОТ дійсно не став тією структурою, яка здатна навести лад у постачанні для війська харчів", а очільник ДОТ Арсен Жумаділов виявився не здатним налагодити прозорий процес закупівель. Про це пише OBOZ.ua.

"У багатьох частинах нарікання на харчування не критичні, але вони є, і загалом ситуація не дуже втішна. І причина такого стану речей криється у тому, що ми всі так хотіли підняти рівень постачань для потреб ЗСУ якщо не до високого, то хоча б до нормального, але знов довірили це завдання "хорошим хлопцям", — пише у своєму дописі Сазонов.

Сазонов зазначив, що "хороший хлопець" Жумаділов дає інтерв’ю, у якому каже про те, що процес контролю якості врегульований. Але при цьому він сам два тижні тому казав, що ДОТ взагалі не має повноважень контролювати якість.

"А більш за все зачепила заява про те, що навіть у київських супермаркетах можна натрапити на неякісні овочі та фрукти. Очевидно, що Жумаділов так і не зрозумів різниці між покупцем, який заходить до магазину, і військовим, який сидіть у окопі. У магазині можна або не купляти продукти, які не подобаються, або можна поскаржитись чи вимагати повернення грошей. Як цей процес уявляє собі Жумаділов, якщо мова йде про військового на фронті?", — критикує військовий.

Сазонов не розуміє, чому ДОТ і досі не налагодив систему, за якої неякісні харчі не повинні потрапляти до армії.

"Всі ці новини про накачане водою м’ясо курятини, у якому знайшли шприц — це пряме свідчення того, що ДОТ не здатен з тим нічого зробити, бо він просто не вміє, не може і навіть не хоче", — обурюється він.

Військовослужбовець нагадав, що ДОТ створили через претензії до колишнього керівництва Міноборони, яке у перші місяці після вторгнення закуповувало товари по прямих контрактах, тобто без участі системи Прозорро. Всі тоді критикували такий метод, адже це корупція. Але в результаті тепер ДОТ часто вдається саме до такої самої "мутної схеми".

"Всі обіцяють розігнати мафію, яка сидить на держзамовленнях, а потім успішно з нею співпрацюють. І винен хто завгодно, але не ДОТ і не Жумаділов", — підсумовує Сазонов.