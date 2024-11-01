Эксперт заявил, что "Укрэнерго" обеспечило защиту лишь незначительного количества своих энергообъектов из-за саботажа руководства

"Укрэнерго" обеспечило защиту лишь незначительного количества своих энергообъектов из-за саботажа руководства? Таким вопросом задается известный политический эксперт Виталий Кулик в своем блоге на "Цензоре", передает"УНИАН".

Похоже, что руководители "Укрэнерго" годами саботировали внедрение мер по противопожарной защите своих энергетических объектов. И это происходило даже во время полномасштабной российско-украинской войны.

"Укрэнерго" не готовило объекты к зиме? Мне тут соприкасающиеся люди сообщили об очередном трэше от "Укрэнерго". Похоже Кудрицкий и его заместитель Брехт годами саботировали все возможные меры противопожарной защиты подчиненных объектов инфраструктуры. Полномасштабная война, эту тенденцию не изменила, к сожалению!", — говорит Виталий Кулик.

Он подробно рассказал о ситуации, сложившейся на НЭК "Укрэнерго", ссылаясь на источник в самой компании.

"Выглядело это так, у нас есть государственная программа "Страна-Фортеця", есть соответствующее постановление Кабмина от августа 2023 года, в которых, в частности, есть требования к тому, каким образом должна быть обеспечена противопожарная защита критических объектов во время войны. Конечно что и Кудрицкий и Брехт не могли не знать об этих требованиях. Кудрицкий перебросил эту тему на своего заместителя Брехта, который, как рассказывают источники в Укрэнерго, все документы на начало работ, или любые касающиеся противопожарной защиты бумаги держал у себя месяцами, а потом возвращал с якобы найденной ошибкой. Ошибку исправляли, он документ снова держал, потом отправлял обратно с припиской, что там еще какой-то запятой не хватает. И это продолжается месяцами", — пишет эксперт в свое блоге.

В процессе проектирования проектные организации системно получают от НЭК "Укрэнерго" изменения в Задание на проектирование. Изменений может быть 5-7 и выдаются они по одной каждый месяц, что делает невозможным своевременно и качественно выполнить проект. Как результат — отсутствие своевременного строительства защитных сооружений?

"А потом арестовывают начальника безопасности "Укрэнерго", который наводил российские ракеты на электростанции и трансформаторы. Совпадение? Не думаю!!! Говорят, что якобы именно поэтому большинство объектов НЭК "Укрэнерго" не соответствуют нормам и правилам пожарной безопасности, — говорит Кулик.

По информации источников автора, на НЭК не проводятся работы по восстановлению систем противопожарного водоснабжения и систем автоматического пожаротушения на большинстве подстанций. Системы пожаротушения, вроде бы, намеренно не подключаются к водоснабжению. Те работы, которые все же проводятся — выполняются вопреки утвержденным ГСЧС проектам, которые прошли экспертизу. А на некоторых объектах работы вообще приостановлены?

Виталий Кулик пишет, что по подсчетам самих работников компании, "Укрэнерго" обеспечил защиту лишь незначительного количества объектов.

"И не потому, что помешала война, или еще по каким-то объективным причинам. Чернышов почему-то справляется и "Нафтогаз" уже заканчивает подготовку подчиненных ему объектов. Среди экспертов уже возникало мнение, что руководство "Укрэнерго" таким образом готовили компанию к банкротству, чтобы продать подешевле. Саботировали намеренно?", — отмечает автор.

В связи с этим Виталий Кулик обращается к Председателю профильного Комитета Андрею Герусу и Министру энергетики Герману Галущенко не просто обратить внимание на ситуацию, но и организовали аудит вверенных НЭК "Укрэнерго" объектов критической инфраструктуры на предмет противопожарной защиты.

"Потому что если там действительно такая серьезная ситуация, то Кудрицкий должен не тусить по эфирам и конференциям, а давать показания следователям", — отмечает Кулик.