Експерт заявив, що "Укренерго" забезпечило захист лише незначної кількості своїх енергооб"єктів через саботаж керівництва

"Укренерго" забезпечило захист лише незначної кількості своїх енергооб’єктів через саботаж керівництва? Таким питанням задається відомий політичний експерт Віталій Кулик у своєму блозі на "Цензорі", передає "УНІАН".

Схоже, що очільники "Укренерго" роками саботували впровадження заходів із протипожежного захисту своїх енергетичних об’єктів. І це відбувалося навіть під час повномасштабної російсько-української війни.

"Укренерго" не готувало об’єкти до зими? Мені тут дотичні люди повідомили про черговий треш від "Укренерго". Схоже Кудрицький і його заступник Брехт роками саботували всі можливі заходи протипожежного захисту підпорядкованих об’єктів інфраструктури. Повномасштабна війна, цю тенденцію не змінила, нажаль!", — каже Віталій Кулик.

Він детально розповів про ситуацію, що склалася на НЕК "Укренерго", посилаючись на джерело в самій компанії.

"Виглядало це так, в нас є державна програма "Країна-Фортеця", є відповідна постанова Кабміну від серпня 2023 року, в яких, зокрема, є вимоги до того, яким чином має бути забезпечено протипожежний захист критичних об'єктів під час війни. Звісно що і Кудрицький і Брехт не могли не знати про ці вимоги. Кудрицький перекинув цю тему на свого заступника Брехта, який, як розповідають джерела в Укренерго, всі документи на початок робіт, чи будь-які дотичні до протипожежного захисту папери тримав у себе місяцями, а потім повертав з нібито знайденою помилкою. Помилку виправляли, він документ знову тримав, потім відправляв назад з припискою, що там ще якоїсь коми не вистачає. І це триває місяцями", — пише експерт у своє блозі.

В процесі проектування проектні організації системно отримують від НЕК "Укренерго" зміни до Завдання на проектування. Змін може бути 5-7 і видаються вони по одній кожен місяць, що унеможливлює своєчасно та якісно виконати проект. Як результат — відсутність своєчасного будівництва захисних споруд?

"А потім арештовують начальника безпеки "Укренерго", який наводив російські ракети на електростанції та трансформатори. Совпадение? Не думаю!!! Кажуть, що нібито саме через це більшість об’єктів НЕК "Укренерго" не відповідають нормам та правилам пожежної безпеки, — каже Кулик.

За інформацією джерел автора, на НЕК не проводяться роботи по відновленню систем протипожежного водопостачання та систем автоматичного пожежогасіння на більшості підстанціях. Системи пожежогасіння, начебто, навмисно не під’єднуються до водопостачання. Ті роботи, які все ж проводяться — виконуються всупереч затвердженим ДСНС проектам, які пройшли експертизу. А на деяких об’єктах роботи взагалі припинені?

Віталій Кулик пише, що за підрахунками самих працівників компанії, "Укренерго" забезпечив захист лише незначної кількості об’єктів.

"І не тому, що завадила війна, чи ще з якихось об’єктивних причин. Чернишов чомусь справляється і "Нафтогаз" вже закінчує підготовку підпорядкованих йому об’єктів. Серед експертів вже виникала думка, що керівництво "Укренерго" таким чином готували компанію до банкрутства, щоб продати подешевше. Саботували навмисно?", — зазначає автор.

У зв’язку з цим Віталій Кулик звертається до Голови профільного Комітету Андрія Геруса та Міністра енергетики Германа Галущенка не просто звернути увагу на ситуацію, а й організували аудит ввірених НЕК "Укренерго" об’єктів критичної інфраструктури на предмет протипожежного захисту.

"Бо якщо там і справді така серйозна ситуація, то Кудрицький має не тусити по ефірам і конференціям, а давати свідчення слідчим", — наголошує Кулик.