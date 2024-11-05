Контракты для избранных: менеджеры Корецкого в Укрнафте получают эксклюзивные зарплаты на миллионы, — Михаил Шнайдер

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Проверка Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) обнаружила, что ряд топ-менеджеров Укрнафты работает на условиях эксклюзивных контрактов, и получает зарплаты, зафиксированные в долларах, хотя они не имеют на это права и таким образом, нарушают требования Кодекса законов о труде и Устава "Укрнафты". Об этом пишет на своей странице в Facebook политический обозреватель Михаил Шнайдер.

Директор Корецкий, как сообщает эксперт, в нарушение законов и Устава, решил отдавать предпочтение контрактной форме найма, которой предусмотрены выплаты в несколько сотен тысяч долларов ежегодно. Примечательно, что эти контракты заключались без конкурсов, а среди новых работников — его давние коллеги, такие как заместитель по кадрам Елена Артазей и главный юрист Оксана Волынец.

"Укрнафтовские топ-менеджеры очевидно считают, что контракты наделяют их особыми преференциями, дают им право выходить за штатное расписание и устанавливать себе зарплаты, которые им нравятся. А нравятся им зарплаты, привязанные к долларам США, по крайней мере, в некоторых контрактах заместителей директора зарплата установлена в этой валюте", — пишет Шнайдер.

В заметке говорится, что, например, Артазей, известная сотрудничеством с Корецким в компании WOG, получила контракт, по которому ее зарплата в 2022 году составляла $22 360 ежемесячно (около 900 тысяч гривен). Хотя ранее, работая в Фонде госимущества, она получала "скромные" 75 тысяч гривен в месяц.

"То есть господин Корецкий вне конкурса принял на должность своего заместителя в государственную компанию знакомого ему человека, установив ему единоличным решением заработную плату в размере, который в 11 раз превышал его заработную плату на предыдущем месте работы", — отмечает Шнайдер, добавляя, что такая же ситуация наблюдается и с зарплатами других топ-менеджеров.

Кроме того, как сообщает Шнайдер, контракт также предусматривает еще и компенсацию при увольнении в размере шестимесячной зарплаты — подобное условие получили и заместитель Корецкого по вопросам финансов Ткачук, и главный юрист "Укрнафты" Оксана Волынец, которая еще и работает консультантом по контракту в роли ФЛП.

При этом Шнайдер отмечает, что, хотя государственные аудиторы и увидели эти контракты, но от их оценки отказались, поэтому на сегодня вопрос миллионных контрактов остается открытым, а позиция государственных органов относительно бесконтрольного использования средств "Укрнафты" вызывает некоторые вопросы уже к самим аудиторам и правоохранительным органам.