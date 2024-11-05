Контракти для обраних: менеджери Корецького в Укрнафті отримують ексклюзивні зарплати на мільйони, — Михайло Шнайдер

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Перевірка Державної аудиторської служби України (ДАСУ) виявила, що низка топменеджерів Укрнафти працює на умовах ексклюзивних контрактів, та отримує зарплати, зафіксовані в доларах, хоча вони не мають на це права і таким чином, порушують вимоги Кодексу законів про працю та Статуту "Укрнафти". Про це пише на своїй сторінці в Facebook політичний оглядач Михайло Шнайдер.

Директор Корецький, як повідомляє експерт, в порушення законів та Статуту, вирішив віддавати перевагу контрактній формі найму, якою передбачені виплати в кілька сотень тисяч доларів щорічно. Примітно, що ці контракти укладалися без конкурсів, а серед нових працівників – його давні колеги, як-от заступник з кадрів Олена Артазей та головна юристка Оксана Волинець.

"Укрнафтівські топ-менеджери очевидно вважають, що контракти наділяють їх особливими преференціями, дають їм право виходити за штатний розпис і встановлювати собі зарплати, які їм подобаються. А подобаються їм зарплати, прив’язані до доларів США, принаймні, в деяких контрактах заступників директора зарплата встановлена у цій валюті", — пише Шнайдер.

У дописі йдеться, що, наприклад, Артазей, відома співпрацею з Корецьким у компанії WOG, отримала контракт, за яким її зарплата у 2022 році становила $22 360 щомісячно (близько 900 тисяч гривень). Хоча раніше, працюючи у Фонді держмайна, вона отримувала "скромні" 75 тисяч гривень на місяць.

"Тобто пан Корецький поза конкурсом прийняв на посаду свого заступника в державну компанію знайому йому людину, встановивши їй одноособовим рішенням заробітну плату в розмірі, що в 11 разів перевищував її заробітну плату на попередньому місці роботи", - зауважує Шнайдер, додаючи, що така ж ситуація спостерігається і з зарплатами інших топменеджерів.

Крім того, як повідомляє Шнайдер, контракт також передбачає ще й компенсацію при звільненні у розмірі шестимісячної зарплати – подібну умову отримали і заступник Корецького з питань фінансів Ткачук, і головний юрист "Укрнафти" Оксана Волинець, яка ще й працює консультантом за контрактом у ролі ФОП.

При цьому Шнайдер зазначає, що, хоча державні аудитори і побачили ці контракти, але від їх оцінки відмовилися, тому на сьогодні питання мільйонних контрактів лишається відкритим, а позиція державних органів щодо безконтрольного використання коштів "Укрнафти" викликає деякі запитання вже до самих аудиторів та правоохоронних органів.