Часть средств, направленных Порошенко на поддержку ВСУ, он мог получить от государства в качестве процентов на ОВГЗ, — Сазонов

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Бывший президент, народный депутат Петр Порошенко активнее других политиков пиарится на помощи ВСУ. В то же время есть сомнения, что он жертвует армии только собственные средства. Об этом написал в Facebook политический эксперт, а ныне военнослужащий Кирилл Сазонов, рассказывает "Укрньюз".

Он напомнил, что последний раз Фонд Порошенко и его ГОшка "Дело общин" отчитывались за предоставленную ВСУ помощь в декабре 2023 года: тогда была названа цифра в более чем 4 млрд грн.

"Пятый президент, мечтающий стать седьмым, убеждает — львиная доля денег его и прибыли его компаний. Но насчет этого есть сомнения", — написал Сазонов.

Семье Порошенко принадлежит разветвленная бизнес-империя: "Рошен", агро, медиа, финансы, производство стекла, недвижимость и т.д. По его информации, иностранные и украинские компании, принадлежащие Порошенко и его семье, могут легализовать активы путем приобретения государственных и иностранных ценных бумаг, на которые начисляются соответствующие проценты.

Сазонов отмечает, что в основном Порошенко покупает облигации внутреннего займа. Фактически, это деньги, которые граждане занимают государству, чтобы оно могло поддерживать экономику и финансировать армию. Эти заимствования государство возвращает с процентами.

"Вероятно, именно эти проценты Порошенко направляет на свои "благотворительные", а точнее пиар-проекты. То есть, с большой долей вероятности все эти (или их значительная часть) дроны, лафеты, РЭБы и т.д. Порошенко мог купить за начисленные государством проценты на ОВГЗ", — написал Кирилл Сазонов. По его словам, речь может идти о примерно 2,5 млрд грн, то есть более половины "благотворительных расходов", о которых Фонд Порошенко отчитывался год назад.

Он также добавил, что облигации Порошенко покупает через собственный Международный инвестиционный банк, который зарабатывает на благотворительности своего владельца миллионы гривен в виде комиссии.

"Судя по декларации политика, только за первый месяц осени 2024 года он обогатился на миллиард гривен. Это в 125 раз больше, чем олигарх заработал за год до вторжения России. Так сказать, держит финансовый фронт", — говорится в заметке.