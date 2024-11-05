Частину коштів, спрямованих Порошенком на підтримку ЗСУ, він міг отримати від держави як відсотки на ОВДП, – Сазонов

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Колишній президент, народний депутат Петро Порошенко активніше за інших політиків піариться на допомозі ЗСУ. Водночас є сумніви, що він жертвує армії тільки власні кошти. Про це написав у Facebook політичний експерт, а нині військовослужбовець Кирило Сазонов, розповідає "Укрньюз".

Він нагадав, що востаннє Фонд Порошенка та його ГОшка "Справа громад" звітували за надану ЗСУ допомогу в грудні 2023 році: тоді була названа цифра у понад 4 млрд грн.

"Пʼятий президент, що мріє стати сьомим, переконує – левова частка грошей його та прибутки його компаній. Але щодо цього є сумніви", – написав Сазонов.

Родині Порошенка належить розгалужена бізнес-імперія: "Рошен", агро, медіа, фінанси, виробництво скла, нерухомість, тощо. За його інформацією, іноземні та українські компанії, що належать Порошенку і його родині, можуть легалізувати активи шляхом придбання державних та іноземних цінних паперів, на які нараховуються відповідні відсотки.

Сазонов зазначає, що в основному Порошенко купує облігації внутрішнього займу. Фактично, це гроші, які громадяни позичають державі, аби вона могла підтримувати економіку та фінансувати армію. Ці запозичення держава повертає з відсотками.

"Ймовірно, саме ці відсотки Порошенко спрямовує на свої "благодійні", а точніше піар-проєкти. Тобто, з великою долею вірогідності усі ці (або їхня значна частка) дрони, лафети, РЕБи, тощо Порошенко міг купити за нараховані державою відсотки на ОВДП", – написав Кирило Сазонов. За його словами, мова може йти про приблизно 2,5 млрд грн, тобто більше половини "благодійних витрат", про які Фонд Порошенка звітував рік тому.

Він також додав, що облігації Порошенко купує через власний Міжнародний інвестиційний банк, який заробляє на благодійності свого власника мільйони гривень у вигляді комісії.

"Судячи з декларації політика, лише за перший місяць осені 2024 року він збагатився на мільярд гривень. Це в 125 разів більше, ніж олігарх заробив за рік до вторгнення Росії. Так би мовити, тримає фінансовий фронт", – йдеться у дописі.