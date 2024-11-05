У выведенного из-под санкций СНБО Куртушова нашли семейный бизнес в Крыму, — СМИ

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Выведенный из-под санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сеяр Куртушов может быть связан с семейным бизнесом в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные росСМИ.

По информации издания, брат Куршутова Амет является управляющим клиники "Пять принципов" в оккупированном Симферополе. Основателем клиники, согласно данным из реестров, является Осман Куртушов.

В материале говорится, что в этом году бизнес Куртушовых стал лауреатом всероссийской бизнес-премии "Лидер года". Премию вручали в Симферополе, а местное СМИ даже записало с Аметом интервью.

Издание напоминает, что СНБО не продлил санкции против ряда персон, в том числе в отношении Сеяра Куршутова, который был первым номером санкционного списка из указа № 169 2021 года.

Как известно, Украина отказалась от криминализации контрабанды в 2011 году, чтобы уменьшить давление на бизнес со стороны правоохранительных органов.

В прошлом году в Украине решили вернуться к уголовной ответственности за товарную контрабанду. В декабре 2023 года Верховная Рада приняла закон о криминализации контрабанды. В том же месяце президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.