У виведеного з-під санкцій РНБО Куртушова знайшли родинний бізнес в Криму, - ЗМІ

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Виведений з-під санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сєяр Куртушов може бути повʼязаним з родинним бізнесом в Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані росЗМІ.

За інформацією видання, брат Куршутова Амет є керуючим клініки "П’ять принципів" в окупованому Сімферополі. Засновником клініки, згідно з даними з реєстрів, є Осман Куртушов.

В матеріалі йдеться, що цього року бізнес Куртушових став лауреатом всеросійської бізнес-премії "Лідер року". Премію вручали в Сімферополі, а місцеве ЗМІ навіть записало з Аметом інтервʼю.

Видання нагадує, що РНБО не подовжила санкції проти низки персон, у тому числі щодо Сєяра Куршутова, який був першим номером санкційного списку з указу № 169 2021 року.

Як відомо, Україна відмовилася від криміналізації контрабанди у 2011 році, щоб зменшити тиск на бізнес з боку правоохоронних органів.

Минулого року в Україні вирішили повернутися до кримінальної відповідальності за товарну контрабанду. У грудні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про криміналізацію контрабанди. Того ж місяця президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.