В Украине разработали умные бандажи, ускоряющие процесс реабилитации

Часто важна не сама хирургическая операция, а процесс восстановления после нее. От того, насколько комфортно пациент себя чувствует, зависит как быстро он пойдет на поправку. С другой стороны, особенно в тяжелых случаях, о комфорте рассуждают в последнюю очередь.

"И совершают ошибку", – говорит Александр Шаврей, владелец, СЕО и продукт-директор компании "Скай-Трейд", которой принадлежат ряд профильных интернет-магазинов, в том числе, Reability.com.ua . Тут широкий ассортимент продуктов для здоровья и реабилитации, некоторые из которых разработаны командой профессионалов под руководством Шаврея.

Что такое умный бандаж

Идея гаджета, который подстраивается под пациента, появилась у Александра Шаврея, продуктолога с 15-летним стажем, несколько лет назад. Он увидел, насколько ограничены существующие решения и вдохновленный опытом NASA, использующей для создания продуктов модель открытых инноваций, применил такой же подход в разработке умного бандажа.

Привлек разнопрофильных экспертов и конечного потребителя и придумал бандаж со встроенными сенсорами и сменными подушечками, который адаптируется к потребностям каждого пациента.

Чем умные бандажи лучше традиционных

Главное преимущество умных бандажей – персонализация. В отличие от обычных, они настраиваются строго под пациента. Сенсоры отслеживают малейшие изменения в осанке и движениях, помогая врачам корректировать процесс лечения.

Благодаря чувствительным датчикам, умный бандаж обеспечивает оптимальную поддержку именно тогда, когда действительно нужно. Это помогает сократить время реабилитации, уменьшить риск осложнений и сделать процесс выздоровления более комфортным.

По стоимости умные бандажи не дороже обычных. "Это важное преимущество, позволяющее внедрить инновации в масс-маркет, улучшая качество жизни и здоровья тысяч людей", – говорит Александр Шаврей.

Примеры использования в Украине

Сегодня умные бандажи активно тестируются в нескольких клиниках ортопедического направления и уже показали отличные результаты. Так, например, пациент, перенесший серьезную операцию на позвоночнике, отметил, что благодаря гаджету восстановление прошло вдвое быстрее, чем ожидалось. Автоматическая настройка и контроль осанки помогли избежать осложнений, часто возникающих при использовании стандартных бандажей. Врачи также оценили разработку команды Александра Шаврея.

Перспективы интеграции с искусственным интеллектом

В ближайших планах Александра Шаврея – прокачать умные бандажи искусственным интеллектом. По его мнению, это позволит не только отслеживать состояние пациента в реал-тайме, но и прогнозировать возможные изменения. "Искусственный интеллект сможет анализировать данные о движениях и осанке пациента, предлагая корректировки и рекомендации для более точной настройки. Это создаст полностью персонализированную систему поддержки, которая будет адаптироваться под каждого конкретного человека, учитывая его индивидуальные потребности и динамику восстановления", – говорит Александр Шаврей.

Планы по выходу на международные рынки

Пока умные бандажи уверенно завоевывают признание в Украине, Александр Шаврей готовится выйти с ними на международный рынок. Речь идет, в частности, о продажах в Европе, Азии и США, где ценятся передовые медицинские технологии. Отметим, что инновационной разработкой Шаврея уже заинтересовались несколько зарубежных клиник и реабилитационных центров.

Кроме этого, Александр Шаврей регулярно представляет умные бандажи на профильных выставках, поскольку уверен: они могут стать стандартом в реабилитационной практике всего мира. Благодаря доступной цене и уникальным возможностям, продукт способен конкурировать на глобальном уровне и главное – поможет тысячам пациентов быстрее и комфортнее восстановиться после сложных хирургических операций.

София Бузкова