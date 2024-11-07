В Україні розробили розумні бандажі, що прискорюють процес реабілітації

Часто важлива не сама хірургічна операція, а процес відновлення після неї. Від того, наскільки комфортно пацієнт почувається, залежить, як швидко він піде на поправку. З іншого боку, особливо у важких випадках, про комфорт міркують в останню чергу.

"І роблять помилку", — каже Олександр Шаврей, власник, СЕО і продукт-директор компанії "Скай-Трейд", якій належать низка профільних інтернет-магазинів, зокрема, Reability.com.ua . Тут широкий асортимент продуктів для здоров'я і реабілітації, деякі з яких розроблені командою професіоналів під керівництвом Шаврея.

Що таке розумний бандаж

Ідея гаджета, який підлаштовується під пацієнта, з'явилася в Олександра Шаврея, продуктолога з 15-річним стажем, кілька років тому. Він побачив, наскільки обмежені наявні рішення, і натхненний досвідом NASA, що використовує для створення продуктів модель відкритих інновацій, застосував такий самий підхід у розробці розумного бандажа.

Залучив різнопрофільних експертів і кінцевого споживача та вигадав бандаж із вбудованими сенсорами і змінними подушечками, який адаптується до потреб кожного пацієнта.

Чим розумні бандажі кращі за традиційні

Головна перевага розумних бандажів — персоналізація. На відміну від звичайних, вони налаштовуються строго під пацієнта. Сенсори відстежують найменші зміни в поставі та рухах, допомагаючи лікарям коригувати процес лікування.

Завдяки чутливим датчикам, розумний бандаж забезпечує оптимальну підтримку саме тоді, коли дійсно потрібно. Це допомагає скоротити час реабілітації, зменшити ризик ускладнень і зробити процес одужання комфортнішим.

За вартістю розумні бандажі не дорожчі за звичайні. "Це важлива перевага, що дає змогу впровадити інновації в мас-маркет, покращуючи якість життя і здоров'я тисяч людей", — каже Олександр Шаврей.

Приклади використання в Україні

Сьогодні розумні бандажі активно тестуються в кількох клініках ортопедичного спрямування і вже показали чудові результати. Так, наприклад, пацієнт, який переніс серйозну операцію на хребті, зазначив, що завдяки гаджету відновлення пройшло вдвічі швидше, ніж очікувалося. Автоматичне налаштування і контроль постави допомогли уникнути ускладнень, які часто виникають під час використання стандартних бандажів. Лікарі також оцінили розробку команди Олександра Шаврея.

Перспективи інтеграції зі штучним інтелектом

У найближчих планах Олександра Шаврея — прокачати розумні бандажі штучним інтелектом. На його думку, це дасть змогу не тільки відстежувати стан пацієнта в реал-таймі, а й прогнозувати можливі зміни. "Штучний інтелект зможе аналізувати дані про рухи та поставу пацієнта, пропонуючи коригування та рекомендації для більш точного налаштування. Це створить повністю персоналізовану систему підтримки, яка адаптуватиметься під кожну конкретну людину, з огляду на її індивідуальні потреби та динаміку відновлення", — каже Олександр Шаврей.

Плани щодо виходу на міжнародні ринки

Поки розумні бандажі впевнено завойовують визнання в Україні, Олександр Шаврей готується вийти з ними на міжнародний ринок. Йдеться, зокрема, про продажі в Європі, Азії та США, де цінуються передові медичні технології. Зазначимо, що інноваційною розробкою Шаврея вже зацікавилися кілька зарубіжних клінік і реабілітаційних центрів.

Крім цього, Олександр Шаврей регулярно представляє розумні бандажі на профільних виставках, оскільки впевнений: вони можуть стати стандартом у реабілітаційній практиці всього світу. Завдяки доступній ціні та унікальним можливостям, продукт здатний конкурувати на глобальному рівні, а головне — допоможе тисячам пацієнтів швидше і комфортніше відновитися після складних хірургічних операцій.

Софія Бузкова