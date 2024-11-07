Всемирный день шопинга 11.11: покупают ли украинцы на скидках?

Еще немного, и стартует известная на весь мир распродажа — 11.11, которая охватывает уже не только один день, а более длительный период в ноябре. Большинство из нас хотя бы раз слышали о мегаскидках на китайских маркетплейсах в этот период. А некоторые уже регулярно пользуются такой выгодой и ежегодно шопится по приятным ценам. Но является ли массовым в Украине это явление? Пообщались со специалистами почтово-логистической компании Meest China и спросили, как наши соотечественники воспринимают День Холостяка и что готовы заказывать из иностранных маркетплейсов.

День Холостяка, по некоторым данным, по объемам продаж в мире превосходит даже Черную Пятницу и Киберпонедельник, поэтому, конечно, большинство об этом слышали. Кроме того, украинцы не только заботятся о собственной национальной самобытности, но и любят познавать мировые культуры, и не только европейские.

Если говорить именно о праздновании, как в Китае, то сейчас в Украине День холостяка не отмечается. И здесь надо понимать историю праздника. Он возник как антипод Дня всех влюбленных среди университетской молодежи. Дело в том, что количество мужчин в Китае превышает численность женщин. Собственно, есть легенда, по которой в 1990-е четыре студента, не имея пары, проводили вечера за игрой в маджонг. И однажды, 11 ноября, кости постоянно выбрасывали парням комбинацию из четырех единиц, которые символизируют в китайской традиции одиночество. Студенты решили каждый год 11 ноября отмечать свой статус одиночек. Идея быстро разлетелась по всему Китаю. Одинокие китайские мужчины охотно проводили этот вечер в барах и караоке, развлекаясь.

Для украинцев такой символизм не является присущим, поэтому и нет празднований или торжеств на 11.11. Но мы понемногу поддерживаем праздник в сфере шопинга. По данным Meest China в прошлом году объем отгрузок в килограммах в ноябре вырос на 5%, по количеству заказов наблюдался прирост на 10% по сравнению с предыдущим месяцем.

Специалисты объясняют относительно незначительный прирост тем, что, во-первых, осень — и так период высокого сезона, особенно, октябрь, когда клиенты делают заказы до рождественско-новогодних праздников, чтобы успеть доставить наиболее бюджетным путем — морем. А во-вторых, украинцы еще не настолько осведомлены об этой распродаже, чтобы был большой всплеск.

Но все равно видим, что понемногу наш потребитель интегрирует такие шопинг-активности в собственную жизнь. Скидкам на День Холостяка украинцы доверяют и охотно покупают товары из очень разных категорий. В частности, среди заказов в ноябре прошлого года были: гель-лаки, батареи, аккумуляторы, зарядки, наушники и другая мелкая электроника, составляющие для дронов, смарт-гаджеты и мультитулы, косметологические аксессуары и аппаратура, игрушки для животных. А еще стоит обратить внимание на скидки на одежду и обувь.

Выгода действительно есть, и значительная. Однако здесь надо быть так же бдительными, как и на любой другой распродаже, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях или зря потраченных деньгах.

В завершение, специалисты Meest China подготовить небольшой список советов для классного шопинга на 11.11:

собирайте корзину товаров заранее, чтобы потом только оформить покупку в день распродажи — это существенно сэкономит время;

накануне сравнивайте понравившийся товар у разных продавцов, читайте отзывы и сверяйте цены, чтобы не наткнуться на фейковую "скидку" или ненадлежащее качество;

если охотитесь на популярный размер одежды или обуви, то заказывать такие товары стоит прямо с 00:00 (по Пекину), чтобы успеть ухватить нужный размер;

не стоит заказывать на распродажах вещи, которые вам нужны как можно скорее — доставка на 11.11 может занять немного больше времени, ведь продавцы в Китае просто физически не успевают отправлять все заказы вовремя.

Пусть ваш шопинг будет выгодным и продуктивным, а Meest China позаботится о доставке морем и авиа. Если никогда в жизни не заказывали ничего на бешеных скидках — это ваш знак попробовать! Подробные инструкции к заказу на китайских маркетплейсах ищите на сайте Meest China.