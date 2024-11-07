Всесвітній день шопінгу 11.11: чи купують українці на знижках?

Ще трохи, і стартує відомий на весь світ розпродаж — 11.11, який охоплює вже не лише один день, а більш тривалий період в листопаді. Більшість з нас принаймні раз чули про мегазнижки на китайських маркетплейсах у цей період. А дехто вже регулярно користується такою вигодою і щорічно шопиться за приємними цінами. Але чи масовим в Україні є це явище? Поспілкувались із фахівцями поштово-логістичної компанії Meest China й запитали, як наші співвітчизники сприймають День Холостяка і що готові замовляти з іноземних маркетплейсів.

День Холостяка, за деякими даними, за обсягами продажів у світі перевершує навіть Чорну П’ятницю та Кіберпонеділок, тож, звичайно, більшість про це чули. Крім того, українці не тільки дбають про власну національну самобутність, але й полюбляють пізнавати світові культури, і не лише європейські.

Якщо говорити саме про святкування, як у Китаї, то наразі в Україні День холостяка не відзначається. І тут треба розуміти історію свята. Воно виникло як антипод Дня всіх закоханих серед університетської молоді. Річ у тім, що кількість чоловіків у Китаї перевищує чисельність жінок. Власне, є легенда, за якою в 1990-ті чотири студенти, не маючи пари, проводили вечори за грою в маджонг. І якось, 11 листопада, кістки постійно викидали парубкам комбінацію з чотирьох одиниць, які символізують у китайській традиції самотність. Студенти вирішили щороку 11 листопада відзначати свій статус одинаків. Ідея швидко розлетілася по всьому Китаю. Самотні китайські чоловіки залюбки проводили цей вечір у барах і караоке, розважаючись.

Для українців такий символізм не є притаманним, тому й немає святкувань чи урочистостей на 11.11. Але ми потроху підтримуємо свято в сфері шопінгу. За даними Meest China в минулому році обсяг відвантажень в кілограмах у листопаді виріс на 5%, за кількістю замовлень спостерігався приріст на 10% у порівнянні з попереднім місяцем.

Фахівці пояснюють відносно незначний приріст тим, що, по-перше, осінь — і так період високого сезону, особливо, жовтень, коли клієнти роблять замовлення до різдвяно-новорічних свят, аби встигнути доставити найбільш бюджетним шляхом — морем. А по-друге, українці ще не настільки обізнані про цей розпродаж, щоб був великий сплеск.

Але все одно бачимо, що потроху наш споживач інтегрує такі шопінг-активності у власне життя. Знижкам на День Холостяка українці довіряють і охоче купують товари з дуже різних категорій. Зокрема, серед замовлень у листопаді минулого року були: гель-лаки, батареї, акумулятори, зарядки, навушники й інша дрібна електроніка, складові для дронів, смарт-гаджети та мультитули, косметологічні аксесуари й апаратура, іграшки для тварин. А ще варто звернути увагу на знижки на одяг та взуття.

Вигода справді є, і значна. Проте тут треба бути так само пильними, як і на будь-якому іншому розпродажі, щоб потім не жалкувати про втрачені можливості чи даремно витрачені гроші.

На завершення, фахівці Meest China підготувати невеличкий список порад для класного шопінгу на 11.11:

збирайте кошик товарів заздалегідь, щоб потім лише оформити покупку в день розпродажу — це суттєво заощадить час;

напередодні порівнюйте вподобаний товар у різних продавців, читайте відгуки та звіряйте ціни, щоб не натрапити на фейкову "знижку" чи неналежну якість;

якщо полюєте на популярний розмір одягу чи взуття, то замовляти такі товари варто прямо з 00:00 (за Пекіном), щоб встигнути вхопити потрібний розмір;

не варто замовляти на розпродажах речі, які вам потрібні якомога скоріше — доставка на 11.11 може зайняти трохи більше часу, адже продавці в Китаї просто фізично не встигають відправляти усі замовлення вчасно.

Нехай ваш шопінг буде вигідним та продуктивним, а Meest China подбає про доставку морем та авіа. Якщо ніколи в житті не замовляли нічого на шалених знижках — це ваш знак спробувати! Детальні інструкції до замовлення на китайських маркетплейсах шукайте на сайті Meest China.