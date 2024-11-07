Украина должна сама определить стратегические отрасли развития, — Руслан Шостак во время выступления на КМЭФ

Западные партнеры не заинтересованы в развитии крупного и среднего бизнеса, потому что это для них конкуренты. Они фокусируются на помощи маленькому бизнесу. Уже сейчас Украине надо готовить планы поддержки и развития стратегических отраслей. Такое мнение озвучил бизнесмен и меценат Руслан Шостак во время выступления на КМЭФ, передают"Факты".

"Послевоенный опыт других стран свидетельствует, что Украина должна сама позаботиться с определением стратегических отраслей для развития. Зачем западным партнерам выращивать конкурентов компаниям Европы и Америки? Поэтому они будут сосредоточены на помощи маленькому бизнесу, а средний и крупный должен о себе позаботиться сам", — сказал Шостак во время выступления.

К тому же по его словам, отечественные производители должны готовиться уже сейчас к конкурентам, которые придут из западных стран, потому что удержать бизнес смогут не все.

Шостак сказал, что украинский бизнес имеет только три выхода, так называемые "3-П": Умереть. Продаться. Победить.

"Умереть. Это значит не выдержать конкуренцию и освободить место западным игрокам.

Продаться. Это не самый плохой вариант, если не чувствуешь силы для борьбы, но при этом привлекательный для западных игроков. Имеешь белую историю в Украине, хорошую репутацию, отлаженные технологические процессы.

Победить. Это если ваш бизнес не только высокотехнологичный, современный, востребованный. Работает по западным стандартам и не сильно отличается от конкурентов из Америки или Европы, но если твой бизнес любит твой потребитель", — пояснил он значение.

Бизнесмен добавил, что народную любовь не так легко купить.

"Ее надо завоевывать годами. Строить ЛавМарку. Почему "Еву" любят? Потому что вместе с "Евой" украинская женщина получила уверенность в себе, возможность быть собой и иметь для этого все ресурсы. В этом году EVA получила такую награду. Потому что каждая украинская женщина сегодня — клиент ЕВА. На косметике ЕВА выросло уже 3 поколения. Поэтому из всех 3-П, о которых я сказал, мы выбираем "Побеждать", — подчеркнул бизнесмен.

Он напомнил, что украинским компаниям уже удалось в свое время победить российский и китайский бизнес в Украине еще до войны.

"История может повториться", — добавил Шостак.