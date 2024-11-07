Україна має сама визначити стратегічні галузі розвитку, — Руслан Шостак під час виступу на КМЕФ

Західні партнери не зацікавлені в розвитку великого та середнього бізнесу, бо це для них конкуренти. Вони фокусуються на допомозі маленькому бізнесу. Вже зараз Україні треба готувати плани підтримки та розвитку стратегічних галузей. Таку думку озвучив бізнесмен та меценат Руслан Шостак під час виступу на КМЕФ, передають "Факти".

"Післявоєнний досвід інших країн свідчить, що Україна має сама потурбуватися із визначенням стратегічних галузей для розвитку. Навіщо західним партнерам зрощувати конкурентів компаніям Європи та Америки? Тому вони будуть зосереджені на допомозі маленькому бізнесу, а середній та великий має про себе подбати сам", — сказав Шостак під час виступу.

До того ж за його словами, вітчизняні виробники мають готуватися вже зараз до конкурентів, які прийдуть з західних країн, бо утримати бізнес зможуть не всі.

Шостак сказав, що український бізнес має лише три виходи, так звані "3-П": Померти. Продатись. Перемогти.

"Померти. Це означає не витримати конкуренцію та звільнити місце західним гравцям.

Продатись. Це не найгірший варіант, якщо не відчуваєш сили для боротьби, але при цьому привабливий для західних гравців. Маєш білу історію в Україні, гарну репутацію, налагоджені технологічні процеси.

Перемогти. Це якщо ваш бізнес не тільки високотехнологічний, сучасний, затребуваний. Працює за західними стандартами і не сильно відрізняється від конкурентів з Америки чи Європи, але якщо твій бізнес любить твій споживач", — пояснив він значення.

Бізнесмен додав, що народну любов не так легко купити.

"Її треба завойовувати роками. Будувати ЛавМарку. Чому "Єву" люблять? Тому що разом з "Євою" українська жінка отримала впевненість в собі, можливість бути собою та мати для цього всі ресурси. В цьому році EVA отримала таку нагороду. Тому що кожна українська жінка сьогодні — клієнт ЄВА. На косметиці ЄВА виросло вже 3 покоління. Тому із всіх 3-П, про які я сказав, ми обираємо "Перемагати", — наголосив бізнесмен.

Він нагадав, що українським компаніям вже вдалося свого часу перемогти російський та китайський бізнес в Україні ще до війни.

"Історія може повторитися", — додав Шостак.