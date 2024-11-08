Военнослужащие показали некачественную партию мин производства Укроборонпрома (видео)

Военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома. Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказывает военный, они получили партию минометных мин калибра 120 мм, которые не разрываются. На 10 выстрелов только 1 разрыв. Минометчик предполагает, что причиной является некачественный тротил внутри мин.

Другой проблемой являются некачественные "вышибные" к этим минам. Порох, используемый в них, не сгорает и мина падает в 10-50 метрах от миномета. Кроме того, большое количество "вышибных" вообще не срабатывает, что приводит к необходимости разбирать миномет и доставать мину.