Військовослужбовці показали неякісну партію мін виробництва Укроборонпрому (відео)

Військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому. Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як розповідає військовий, вони отримали партію мінометних мін калібру 120 мм, які не розриваються. На 10 пострілів лише 1 розрив. Мінометник припускає, що причиною є неякісний тротил всередині мін.

Іншою преблемою є неякісні "вишибні" до цих мін. Порох, що використвується у них, не згорає і міна падає за 10-50 метрів від міномета. Крім того, велика кількість "вишибних" взагалі не спрацьовує, що призводить до необхідності розбирати міномет і діставати міну.