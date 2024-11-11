Что такое глаукома?

Глаукома — это хроническое глазное заболевание, характеризующееся повышением глазного давления, снижением остроты зрения, сужением полей зрения, нарушением нервных волокон сетчатки и зрительного нерва. Все это приводит к постепенному прогрессированию и необратимой потере зрения. По данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения, более 1 миллиарда человек во всем мире живут с нарушениями зрения и не получают помощи. Мировая статистика гласит, что глаукома приводит к необратимой слепоте: каждую минуту 1 взрослый теряет зрение, а каждые 10 минут — ребенок.

Неонатальный скрининг и диагностика глаукомы

Международные стандарты диагностики и лечения глаукомы Американского и Европейского глаукомного общества рекомендуют проводить первый скрининг в роддоме при рождении ребенка. Врач-неонатолог или детский офтальмолог проводит офтальмоскопию и измерение глазного давления для исключения врожденной глаукомы. По статистике Европейского глаукомного общества, среди белых европеоидов глаукома наблюдается в 1 случае на 12-18 тысяч новорожденных. Дальнейшие осмотры детского офтальмолога осуществляются соответственно рекомендациям педиатра и/или семейного врача.

Группы риска и регулярные осмотры

Во взрослом возрасте обязательны осмотры с 40 лет 1 раз в год для профилактики развития глаукомы. Отдельное внимание во всех возрастных группах уделяется лицам, которые входят в группы риска: пациенты, у чьих родственников выявлена глаукома, пациенты с высокой степенью дальнозоркости, пациенты, перенесшие глазные травмы, пациенты с хроническими воспалительными заболеваниями глаз, нарушениями сосудистой системы глаз, сахарным диабетом, а также те, кто имеет риск "медикаментозной" глаукомы или осложненную катаракту.

Современные методы диагностики и лечения

Диагностика, профилактика и лечение глаукомы сегодня имеют множество возможностей. Пациентам доступны базовые офтальмологические исследования (острота зрения, измерение давления и осмотр глазного дна) и специализированный скрининг глаукомы (компьютерная периметрия, томография зрительного нерва, суточный контроль внутриглазного давления). Эти методы позволяют точно оценить состояние пациента. Лечение глаукомы включает медикаментозное, лазерное и хирургическое вмешательство, что помогает стабилизировать глазное давление и замедлить прогрессирование заболевания.

Своевременная диагностика, профилактика и начало лечения на ранних стадиях помогают предотвратить развитие глаукомы и необратимой слепоты.

Лицензия МОЗ №571894 от 05.01.2015 г.

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