Що таке глаукома?

Глаукома це хронічне захворювання очей що характеризується підвищенням очного тиску, зниженням гостроти зору, звуженням полів зору, порушенням нервових волокон сітківки і зорового нерву. Все це призводить до поступового прогресування та незворотної втрати зору. За даними опублікованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я понад 1 мільярд людей у всьому світі живуть з порушеннями зору і не отримують допомоги. Світова статистика свідчить, що глаукома призводить до незворотної сліпоті кожну хвилину 1 дорослого, а кожні 10 хвилин втрачає зір дитина.

Неонатальний скринінг і діагностика глаукоми

Міжнародні стандарти діагностики та лікування глаукоми Американського та Європейського глаукомного товариства рекомендують проводити перший скринінг у пологовому будинку при народженні дитини. Лікар неонатолог або дитячий офтальмолог проводить офтальмоскопію та вимірювання очного тиску для виключення вродженої глаукоми. За статистикою Європейського глаукомного товариства серед білих європеоїдів глаукома спостерігається в 1 випадку на 12-18 тис. новонароджених. Подальші огляди дитячого офтальмолога здійснюються відповідно до рекомендацій педіатра та/або сімейного лікаря.

Групи ризику та регулярні огляди

У дорослому віці обов'язковими є огляди з 40 років 1 раз на рік для профілактики розвитку глаукоми. Окрема увага у всіх вікових групах приділяється особам що входять до груп ризику, а саме: пацієнти у чиїх родичів виявлено глаукому, пацієнтів з високим ступенем далекозорості, пацієнти з очною травмою, пацієнти з хронічними запальними хворобами очей, пацієнти з цукровим діабетом, пацієнти що мають ризики "медикаментозної" глаукоми, пацієнти з ускладненою катарактою яка порушує відтік внутрішньоочної рідини та ін.

Сучасні методи діагностики та лікування

Діагностика, профілактика та лікування глаукоми на сьогоднішній день має у своєму арсеналі безліч можливостей. Пацієнтам доступні базові офтальмологічні дослідження (гострота зору, вимірювання тиску та огляд очного дна) та скринінг глаукоми (комп'ютерна периметрія, томографія зорового нерва, добовий контроль внутрішньоочного тиску). Усі ці діагностичні методи дають точне розуміння вашого стану. Лікування глаукоми на сьогоднішній день складається з медикаментозного, лазерного та хірургічного, що дає пацієнтам хорошу стабілізацію очного тиску та максимальне зниження прогресування.

Своєчасна діагностика, профілактика та початок лікування на ранніх стадіях допомагає запобігти розвитку глаукоми та незворотної сліпоти.

Ліцензія МОЗ №571894 від 05.01.2015 р.

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