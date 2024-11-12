Аудит ГАСУ раскрыл имена блогеров и пиарщиков, которые сотрудничают с Укрнафтой Корецкого, — Михаил Шнайдер

Государственный аудит деятельности компании выявил многомиллионные расходы на оплату "консультационных" услуг, значительную часть которых составляют выплаты блогерам, пиарщикам и экспертам. Об этом сообщает политический обозреватель Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook. Укрнафта за период с начала 2023 года до марта 2024 года, согласно аудиторскому отчету Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ), потратила на такие услуги более 23 миллионов гривен. При этом компания заключала контракты без проведения тендеров на суммы, превышающие 100 тысяч гривен.

По словам Шнайдера, среди получателей многотысячных гонораров — Артемий Куюн, который является братом Сергея Куюна, руководителя ООО "Консалтинговая группа "А-95". Он получал вознаграждение в размере 180 тысяч гривен в месяц. "Там и сам Сергей Куюн, который тоже получает до двух миллионов в год за информационно-консультационные услуги, но уже от Корецкого как директора Укртатнафты". Выплаты получает и журналист Дмитрий Бунецкий, который работает на Укрнафту на условиях внештатного работника и ежемесячно получает почти 90 тысяч гривен, говорится в заметке эксперта.

При этом Шнайдер отмечает, что эти выплаты выглядят относительно скромно на фоне других ежемесячных выплат. Так, в отчете ГАСУ отмечается, что менеджеры по корпоративным коммуникациям Оксана Болотнева и Наталья Мельникова получают значительно выше рыночных зарплат. В 2023 году их гонорары составляли соответственно 240 тысяч и 270 тысяч гривен в месяц. В 2024 году эти суммы выросли до 400 тысяч и 350 тысяч гривен соответственно. Шнайдер подчеркивает, что такие значительные выплаты могут свидетельствовать о расходах, которые могут быть связаны с поддержанием лояльности к руководству Укрнафты в информационном пространстве.

Шнайдер отмечает, что по его мнению по каким-то причинам аудиторы не учитывают многочисленные нарушения закона при проведении оплат таких услуг, и считает, что это может свидетельствовать о существовании внешнего влияния на аудиторов.

Он предполагает, что эти миллионные расходы могут быть направлены на информационную поддержку для защиты интересов руководства компании, а действия ГАСУ требуют тщательного анализа.