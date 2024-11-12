Аудит ДАСУ розкрив імена блогерів та піарників, які співпрацюють з Укрнафтою Корецького, - Михайло Шнайдер

Державний аудит діяльності компанії виявив багатомільйонні витрати на оплату "консультаційних" послуг, значну частину яких становлять виплати блогерам, піарникам і експертам. Про це повідомляє політичний оглядач Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook. Укрнафта за період з початку 2023 року до березня 2024 року, згідно з аудиторським звітом Державної аудиторської служби України (ДАСУ), витратила на такі послуги понад 23 мільйони гривень. При цьому компанія укладала контракти без проведення тендерів на суми, що перевищують 100 тисяч гривень.

За словами Шнайдера, серед отримувачів багатотисячних гонорарів — Артемій Куюн , який є братом Сергія Куюна, керівника ТОВ "Консалтингова група "А-95". Він отримував винагороду у розмірі 180 тисяч гривень на місяць. "Там і сам Сергій Куюн, який теж отримує до двох мільйонів на рік за інформаційно-консультаційні послуги, але вже від Корецького як директора Укртатнафти". Виплати отримує і журналіст Дмитро Бунецький, який працює на Укрнафту на умовах позаштатного працівника і щомісяця отримує майже 90 тисяч гривень, йдеться у дописі експерта.

При цьому Шнайдер зазначає, що ці виплати виглядають відносно скромно на тлі інших щомісячних виплат. Так, у звіті ДАСУ зазначається, що менеджери з корпоративних комунікацій Оксана Болотнєва та Наталія Мельникова отримують значно вищі за ринкові зарплати. У 2023 році їхні гонорари становили відповідно 240 тисяч та 270 тисяч гривень на місяць. У 2024 році ці суми зросли до 400 тисяч і 350 тисяч гривень відповідно. Шнайдер підкреслює, що такі значні виплати можуть свідчити про витрати, які можуть бути пов’язані з підтримкою лояльності до керівництва Укрнафти в інформаційному просторі.

Шнайдер зауважує, що на його думку з якихось причин аудитори не враховують численні порушення закону під час проведення оплат таких послуг, і вважає, що це може свідчити про існування зовнішнього впливу на аудиторів.

Він припускає, що ці мільйонні витрати можуть бути спрямовані на інформаційну підтримку для захисту інтересів керівництва компанії, а дії ДАСУ потребують ретельного аналізу.