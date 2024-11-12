Киевская ритуальная фирма "Петр Великий" превратила зал прощаний в магазин, где родственники погибших военных стоят в очереди, — азовец Скорик

Частная ритуальная фирма "Петр Великий" открыла свой магазин в одном из залов прощания центрального морга на улице Оранжерейной, 9, в городе Киеве. Из-за этого семьи погибших воинов и другие люди вынуждены стоять в очередях, а в заброшенном здании невозможно сделать ремонт. Об этом сообщил в Facebook военный-азовец Александр Скорик, который занимает должность заместителя директора коммунального предприятия "Спецкомбинат", передает "Гордон".

"Будни похоронной мафии. Ситуация вокруг морга на Оранжерейной. "Петр Великий" нагло превратил зал прощаний в магазин для продажи ритуальных товаров и услуг. Фактически один из двух зал прощаний работает на доходы частной фирмы, а в очереди в другой стоят родственники умерших, погибших, члены семей военных, которые приехали на опознание тел. Свой магазин они разместили как можно ближе к окошку, где выдают свидетельства о смерти человека. Чтобы убитые горем люди сразу шли к "Петру Великому", который быстро "накрутит" семье чек на сотни тысяч гривен", — заявил Скорик.

Он также отметил, что частная фирма "Петр Великий" заключила договор аренды одного из двух залов прощания до 2040 года, из-за чего в здании морга невозможно провести ремонт.

"С 90-х годов ни одного ремонта, кроме косметического, в морге не было. Если вы приедете по адресу Оранжерейная, 9, то уже у входа почувствуете едкий трупный запах. Эту проблему мог бы решить ремонт, современные системы кондиционирования помещения, новые холодильные камеры и тому подобное. Я знаю не одного мецената, который мог бы профинансировать этот проект. Но это невозможно сделать, пока зал для прощаний занимает ритуальная мафия", — отметил заместитель директора "Спецкомбината".

Скорик также сообщил, что из-за деятельности "Петра Великого" страдает много семей погибших защитников.

"Особенность именно этого заведения в том, что сюда привозят тела людей, когда есть основания полагать, что имела место насильственная смерть или ДТП. После начала полномасштабного вторжения именно сюда начали привозить репатриированные и неопознанные тела погибших защитников. Пренебрежение, цинизм и зарабатывание денег на беде — слова, которые описывают деятельность "Петра Великого", — написал Скорик.

В начале ноября он также сообщал об угрозах со стороны похоронной фирмы "Петр Великий" и ее владелицы Аллы Ландар, подчеркнув, что эти угрозы начались после того, как городские власти Киева стали наводить порядок в сфере ритуальных услуг.