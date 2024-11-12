Київська ритуальна фірма "Петро Великий" перетворила зал прощань на магазин, де родичі загиблих військових стоять у черзі, – азовець Скорик

Приватна ритуальна фірма "Петро Великий" відкрила свій магазин в одному із залів прощання центрального моргу на вулиці Оранжерейній, 9, у місті Києві. Через це сім'ї загиблих воїнів та інші люди змушені стояти в чергах, а в занедбаній будівлі неможливо зробити ремонт. Про це повідомив у Facebook військовий-азовець Олександр Скорик, який обіймає посаду заступника директора комунального підприємства "Спецкомбінат", передає "Гордон".

"Будні похоронної мафії. Ситуація навколо моргу на Оранжерейній. "Петро Великий" нахабно перетворив залу прощань на магазин для продажу ритуальних товарів і послуг. Фактично одна із двох зал прощань працює на прибутки приватної фірми, а в черзі до іншої стоять родичі померлих, загиблих, члени родин військових, які приїхали на впізнання тіл. Свій магазин вони розмістили якомога ближче до віконця, де видають свідоцтва про смерть людини. Щоб убиті горем люди відразу йшли до "Петра Великого", який швидко "накрутить" родині чек на сотні тисяч гривень", – заявив Скорик.

Він також зазначив, що приватна фірма "Петро Великий" уклала договір оренди одного із двох залів прощання до 2040 року, через що в будівлі моргу неможливо провести ремонт.

"Із 90-х років жодного ремонту, окрім косметичного, у морзі не було. Якщо ви приїдете на адресу Оранжерейна, 9, то вже біля входу відчуєте їдкий трупний запах. Цю проблему міг би вирішити ремонт, сучасні системи кондиціонування приміщення, нові холодильні камери тощо. Я знаю не одного мецената, який міг би профінансувати цей проєкт. Але це неможливо зробити, допоки залу для прощань займає ритуальна мафія", – зазначив заступник директора "Спецкомбінату".

Скорик також повідомив, що через діяльність "Петра Великого" страждає багато сімей загиблих захисників.

"Особливість саме цього закладу в тому, що сюди привозять тіла людей, коли є підстави вважати, що мала місце насильницька смерть або ДТП. Після початку повномасштабного вторгнення саме сюди почали привозити репатрійовані й невпізнані тіла загиблих захисників. Зневага, цинізм і заробляння грошей на біді – слова, які описують діяльність "Петра Великого", – написав Скорик.

На початку листопада він також повідомляв про погрози з боку похоронної фірми "Петро Великий" та її власниці Алли Ландар, підкресливши, що ці погрози почалися після того, як міська влада Києва стала наводити лад у сфері ритуальних послуг.