Шансон с душой: Жанна Лтавская поет о любви и поддерживает украинских воинов

Жанна Лтавская уверенно завоевывает сердца украинских слушателей, предлагая им искренние и откровенные песни о любви. Ее творчество уже называют новым направлением в украинском шансона, где песни наполнены честностью и глубокими чувствами. Композиции "За нами вера", "Миллионы поцелуев" и "В яблоневом цвете" стали популярными среди украинцев, а поклонники уже нарекли их народными хитами, пишет издание Стопкор.

"О любви пишу из собственного опыта, а также из жизненных историй моих друзей и подруг. Патриотическая тематика — это то, чем сейчас живет каждый из нас. Вдохновение черпаю из нашей повседневной жизни", — рассказывает певица.

Сама исполнительница считает свое творчество новым явлением в украинском шоу-бизнесе: "Я, пожалуй, как и многие артисты, долго искала себя. Во время полномасштабной войны написала песню "Цыгане украли танки", выложила в Тик-Ток, и вдруг она получила миллионы просмотров".

Жанна Лтавская уделяет особое внимание поддержке волонтеров и военных. Она регулярно выступает на концертах для защитников Украины. Сейчас гастролирует по стране с туром "Уста розовые". Успешно проводит до десяти концертов в месяц, помогая волонтерам. Организовать и поддерживать эти туры ей помогает продюсер Александр Поворознюк, который с первых дней войны занимается помощью украинским военным.

Напомним, на большой украинской музыкальной сцене появилась новая яркая исполнительница — Жанна Лтавская. Она работает в стиле украинского шансона, сочетая в своем творчестве патриотические мотивы и песни о любви. Ее репертуар охватывает композиции, выражающие любовь к родной стране, а также глубокие чувства, знакомые каждому слушателю.