Шансон із душею: Жанна Лтавська співає про кохання і підтримує українських воїнів

Жанна Лтавська впевнено завойовує серця українських слухачів, пропонуючи їм щирі та відверті пісні про кохання. Її творчість уже називають новим напрямком в українському шансону, де пісні наповнені чесністю та глибокими почуттями. Композиції "За нами віра", "Мільйони поцілунків" та "В яблуневім цвіті" стали популярними серед українців, а прихильники вже нарекли їх народними хітами, пише видання Стопкор.

"Про кохання пишу з власного досвіду, а також із життєвих історій моїх друзів та подруг. Патріотична тематика — це те, чим зараз живе кожен із нас. Натхнення черпаю з нашого повсякденного життя", — розповідає співачка.

Сама виконавиця вважає свою творчість новим явищем в українському шоубізнесі: "Я, мабуть, як і багато артистів, довго шукала себе. Під час повномасштабної війни написала пісню "Цигани вкрали танки", виклала в Тік-Ток, і раптом вона здобула мільйони переглядів".

Жанна Лтавська приділяє особливу увагу підтримці волонтерів та військових. Вона регулярно виступає на концертах для захисників України. Наразі гастролює по країні з туром "Вуста трояндові". Успішно проводить до десяти концертів на місяць, допомагаючи волонтерам. Організувати та підтримувати ці тури їй допомагає продюсер Олександр Поворознюк, який з перших днів війни займається допомогою українським військовим.

Нагадаємо, на великій українській музичній сцені з'явилася нова яскрава виконавиця — Жанна Лтавська. Вона працює у стилі українського шансону, поєднуючи в своїй творчості патріотичні мотиви та пісні про кохання. Її репертуар охоплює композиції, що виражають любов до рідної країни, а також глибокі почуття, знайомі кожному слухачеві.