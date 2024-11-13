Активист Жернаков, будучи судьей, защищал режим Януковича и принимал решения против Майдана, — СМИ

Известный общественный активист, глава "Фонда "DEJURE" Михаил Жернаков в свое время активно работал на режим Януковича и принимал решения против Революции Достоинства, будучи судьей Винницкого окружного административного суда. А во время Евромайдана он ездил в Москву на конференцию, организованную Ассоциацией юристов России и Российской академией юридических наук. Об этом пишет "Закон и бизнес", передает УНИАН.

"Жернаков поехал в РФ в разгар акций на Евромайдане, когда уже было очевидно, что за подавлением протестов и сносом палаточного городка на Майдане Независимости явно просматривается "рука Москвы", — говорится в статье.

А после массовых убийств активистов на Майдане в феврале 2014 года судья Жернаков признал противоправным и отменил решение Хмельницкого горсовета, в котором депутаты осудили действия власти в отношении протестующих и требовали отставки правительства.

"Это свидетельствует о том, что после визита в Москву Жернаков как судья ВОАС действовал в интересах российских спецслужб", — отмечает издание.

По фактам ряда преступных действий во время судейства Жернакова в интересах режима Януковича было подано заявление в Государственное бюро расследований. По мнению адвоката, который его подал, в действиях Жернакова есть признаки по меньшей мере 8 преступлений и они стали "элементом реализации общего преступного замысла власти по подавлению протестов".

Напомним, недавно Жернаков разыскивался из-за неявки по повестке. Затем его задержали и оштрафовали за уклонение от мобилизации, а ВВК признала полностью годным к военной службе.

Но он обманул военкомат, подав справку о трудоустройстве преподавателем в частном университете Киевская школа экономики, а затем уволился оттуда из-за обнаруженного плагиата. Под давлением СМИ он был вынужден признать, что не работает в КШЭ.

По данным СМИ, сейчас Жернаков через свой "Фонд DEJURE" и другие связи контролирует треть членов Общественного совета добропорядочности и влияет на судебную систему, подавая негативные выводы в отношении судей.