Активіст Жернаков, будучи суддею, захищав режим Януковича та приймав рішення проти Майдану, – ЗМІ

Відомий громадський активіст, очільник "Фундації "DEJURE" Михайло Жернаков свого часу активно працював на режим Януковича і ухвалював рішення проти Революції Гідності, будучи суддею Вінницького окружного адміністративного суду. А під час Євромайдану він їздив до Москви на конференцію, організовану Асоціацією юристів Росії та Російською академією юридичних наук. Про це пише "Закон і бізнес", передає УНІАН.

"Жернаков поїхав до рф у розпал акцій на Євромайдані, коли вже було очевидно, що за придушенням протестів та знесенням наметового містечка на Майдані Незалежності явно проглядається "рука Москви", — йдеться в статті.

А після масових убивств активістів на Майдані у лютому 2014 року суддя Жернаков визнав протиправним і скасував рішення Хмільницької міськради, в якому депутати засудили дії влади щодо протестувальників і вимагали відставки уряду.

"Це свідчить про те, що після візиту до Москви Жернаков як суддя ВОАС діяв в інтересах російськи спецслужб", — відзначає видання.

За фактами низки злочинних дій під час суддівства Жернакова в інтересах режиму Януковича була подана заява до Державного бюро розслідувань. На думку адвоката, який її подав, у діях Жернакова є ознаки щонайменше 8 злочинів і вони стали "елементом реалізації загального злочинного задуму влади з придушення протестів".

Нагадаємо, нещодавно Жернаков розшукувався через неявку за повісткою. Потім його затримали та оштрафували за ухилення від мобілізації, а ВЛК визнала повністю придатним до військової служби.

Але він ошукав військкомат, подавши довідку про працевлаштування викладачем у приватному університеті Київська школа економіки, а потім звільнився звідти через виявлений плагіат. Під тиском ЗМІ він був змушений визнати, що не працює в КШЕ.

За даними ЗМІ, зараз Жернаков через свою "Фундацію DEJURE" та інші звʼязки контролює третину членів Громадської ради доброчесності і впливає на судову систему, подаючи негативні висновки щодо суддів.