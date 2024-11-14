Михаил Шумилов: "Инвесторов в информационные технологии привлекает неординарный подход программистов"

Талантливый IT-разработчик рассказал, как уникальные программные продукты помогают бизнесу расти, а политикам – владеть и управлять информацией и насколько велика роль разработчиков в современном мире.

Информационные технологии стремительно проникают в самые разные сферы жизни, от онлайн-покупок товаров и услуг до новейших программных продуктов. По оценкам американской исследовательской и консалтинговой компании Gartner, в 2024 году мировой рынок программного обеспечения вырастет на 10,4%. По данным немецкой компании Statista, уже сейчас в этой сфере работают 28,7 миллиона программистов по всему миру. Они разрабатывают, тестируют и совершенствуют программное обеспечение, приложения, интернет-сайты, создают комплексные IT-системы и сервисы, решая широкий спектр бизнес-задач. С увеличением числа этих специалистов на первый план выходят требования к качеству производимых ими программ. Как создавать продукты, которые действительно станут популярными и помогут специалистам выделиться среди миллионов конкурентов, мы обсудили с Михаилом Шумиловым, техническим директором крупной американской компании по разработке веб-сайтов Vadimages. Его карьера началась с увлечения и небольших проектов, а сегодня он входит в число самых высококвалифицированных IT-специалистов мира.

— Михаил, как эксперт в области разработок, вы находитесь на передовой создания новых цифровых решений. Скажите, существует ли сегодня реальная проблема с качеством IT-продуктов, и насколько остро она стоит?

— К сожалению, да, и эта проблема действительно значима. Недостатки в качестве IT-продуктов могут проявляться по-разному: от багов и сбоев, влияющих на стабильность работы, до более серьезных проблем, связанных с безопасностью данных. Например, программное обеспечение, на которое полагаются пользователи, может оказаться недостаточно защищенным от кибератак, что ставит под угрозу личную и конфиденциальную информацию. Также возникают сложности с интеграцией новых решений в уже существующую инфраструктуру, что особенно критично для крупных компаний, где системы должны работать как единое целое. Кроме того, неудобный интерфейс может стать серьезным препятствием для пользователей, ведь даже хороший функционал становится практически бесполезным, если он неудобен для пользователя. Иногда на рынок выходят неэффективные продукты, созданные, возможно, с целью показать себя, но без глубокого понимания прикладной задачи, которую они должны решать. Это может быть связано с тем, что разработчики сосредотачиваются исключительно на технической части, упуская из виду реальную пользу для конечного пользователя. Именно поэтому в сфере IT невозможно действовать "наобум" или полагаться только на знание языков программирования. Важно понимать контекст, следить за трендами, изучать опыт успешных продуктов и анализировать, как эти решения решают задачи пользователей. Только так можно создавать действительно востребованные и полезные продукты, которые будут устойчивыми и эффективными в долгосрочной перспективе.

— Вы начали изучать программирование в 16 лет, в 18 реализовали первый коммерческий проект, а в 19 получили предложение от украинского аналога Google – META.ua, и о вас стали говорить как о перспективном IT-специалисте. Михаил, что нужно IT специалисту, чтобы быть востребованным?

— Нужно осваивать разные сферы, не замыкаться на программном обеспечении какой-то одной отрасли, а иметь широкий круг знаний, чтобы владеть более полной картиной в индустрии. Но при этом выбрать свою основную специализацию и стать в этой сфере лучшим. Например, моя основная специализация – нестандартные задачи и обработка больших массивов данных. Также важно постоянно учиться: если остановился в самообразовании, то через два-три года ты уже никому не нужен, технологии очень быстро идут вперед. Больше знаний – выше востребованность, тебя будут ценить и приглашать на совершенно разные интересные проекты.

— Как, например, сделал всемирный веб-сервис GitHub, который принял три ваших проекта с открытым исходным кодом для особой миссии — сохранить их для будущих поколений. Попасть в Arctic Code Vault — это достижение, которое доступно не каждому, и только самые значимые и уникальные проекты удостаиваются "консервации". Расскажите, что это за проекты, ставшие частью цифрового наследия человечества.

— Это, во-первых, универсальный инструмент для конвертации баз данных из MySQL в PostgreSQL, который помогает разработчикам адаптировать данные для разных приложений. Во-вторых, connl-parser — парсер данных в научном формате, который сохраняет связи между словами внутри предложений. Он представляет интерес для IT-специалистов, занимающихся языковой обработкой и анализом текста, особенно в исследовательских целях. И третий мой проект — yii2-gentelella, он обеспечивает простой и удобный интерфейс для управления веб-приложениями. Все они написаны на PHP и могут использоваться всеми разработчиками, знакомыми с этим языком. Факт их выбора подтверждает их важность и значение для мира открытого кода. Их заархивировали и отправили в хранилище под арктической горой на Шпицбергене, наряду с другими значимыми разработками.

— Вам удается решать самые нестандартные задачи. Например, в консалтинговой компании Market Karma вы отработали заказ, с которым не смогли справиться несколько команд разработчиков, и помогли сохранить важного клиента. В чем именно была сложность, и какое решение вы предложили?

— Владелец компании взял заказ от крупного и важного клиента, но в нем было несколько не совсем простых логических задач. Приглашенные специалисты в течение нескольких месяцев безуспешно пытались решить их. А сроки уже "горели". Суть задачи состояла в динамической фильтрации товаров по пересечению множества параметров – это техническая функция, которая позволяет пользователям сузить результаты поиска с помощью заранее определенной группы категорий. Особенность была в том, что это все надо было сделать внутри самого софта. То есть по факту применить простейшую алгебру логики и пересечения множеств, то что уже давно реализовано во всех базах данных, но надо было воспроизвести эту логику "вручную". Что я и сделал буквально за несколько дней, и проект смог дальше жить, а компания сохранила и клиента, и свою репутацию.

— Сейчас вы являетесь сооснователем и техническим директором американской компании по разработке веб-сайтов Vadimages, в которой уже реализовали более сотни проектов различной сложности и добились ее высокой узнаваемости. Кто ваши заказчики?

— Сначала основная часть клиентов представляла собой локальные бизнесы из США, у которых либо не было сайта, либо он нуждался в обновлении. Со временем клиентов стало больше, даже приходилось подключать еще семь разработчиков. Сейчас фокус сместился на более уникальные задачи, для которых нет стандартных, уже готовых решений. И, соответственно, клиенты – это уже более крупный бизнес, у которого есть бюджеты для разработок под свои нужды.

— Благодаря вашему опыту и экспертизам клиенты получают уникальные решения, которые, в свою очередь, позволяют им предлагать больший спектр услуг и заключать контракты на более крупные суммы. Чем еще вы привлекаете инвесторов?

— Тем, что всегда нахожу неординарный подход. Нет таких инструментов для ведения проектов и задач, чтобы это было удобно одновременно как техническим специалистам, так и не техническим. А они нужны. Мы в течение года вели разработку, которая решает задачи по управлению проектами практически для всех сфер бизнеса, где есть делегирование задач. Каждую версию показывали фокус-группам, дорабатывали в соответствии с запросами, чтобы система была удобной всем. В августе 2024 года появились первые пользователи, которые начали платить за пользование продуктом. Пришли первые инвесторы, с относительно небольшими инвестициями, как плата за ранний доступ. И сейчас почти закрылся раунд инвестирования, где ожидаемое привлечение финансов должно составить от двух до десяти миллионов долларов. Потенциальный рынок этого проекта только в США примерно от 80 до 100 миллионов пользователей.

— Вы недавно вступили в международную ассоциацию Raptors.dev, куда можно попасть за значительные заслуги в своей сфере, если пять ее членов подтвердят высокий уровень экспертности кандидата и возможную пользу для сообщества. Насколько членство в профессиональных организациях влияет на карьеру программистов?

— Влияет напрямую. Например, Raptors.dev – это ассоциация высококвалифицированных IT-специалистов по всему миру, и надо иметь определенные достижения, чтобы претендовать на членство в ней. Комиссия строго подходит к отбору кандидатов, и, если тебя приняли, значит, признали твой профессионализм. И если программист состоит в такой организации, это сразу возвышает его статус в глазах коллег и работодателей.

— Как вы считаете, можно ли сегодня назвать профессию программиста одной из ведущих в мире?

— Конечно! Думаю, скоро уже не останется областей, где не были бы востребованы IT-специалисты. А с развитием искусственного интеллекта нужно будет еще больше профессионалов, умеющих работать с ним.