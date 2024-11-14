Михайло Шумілов: "Інвесторів в інформаційні технології приваблює неординарний підхід програмістів"

Талановитий IT-розробник розповів, як унікальні програмні продукти допомагають бізнесу зростати, а політикам — володіти й управляти інформацією, і наскільки велика роль розробників у сучасному світі.

Інформаційні технології стрімко проникають у найрізноманітніші сфери життя, від онлайн-покупок товарів і послуг до новітніх програмних продуктів. За оцінками американської дослідницької та консалтингової компанії Gartner, у 2024 році світовий ринок програмного забезпечення зросте на 10,4%. За даними німецької компанії Statista, вже зараз у цій сфері працюють 28,7 мільйона програмістів по всьому світу. Вони розробляють, тестують і вдосконалюють програмне забезпечення, додатки, інтернет-сайти, створюють комплексні IT-системи та сервіси, вирішуючи широкий спектр бізнес-завдань. Зі збільшенням числа цих фахівців на перший план виходять вимоги до якості вироблених ними програм. Як створювати продукти, які дійсно стануть популярними і допоможуть фахівцям виділитися серед мільйонів конкурентів, ми обговорили з Михайлом Шуміловим, технічним директором великої американської компанії з розробки веб-сайтів Vadimages. Його кар'єра почалася із захоплення і невеликих проєктів, а сьогодні він входить до числа найбільш висококваліфікованих IT-фахівців світу.

— Михайле, як експерт у сфері розробок, ви перебуваєте на передовій створення нових цифрових рішень. Скажіть, чи існує сьогодні реальна проблема з якістю IT-продуктів, і наскільки гостро вона стоїть?

— На жаль, так, і ця проблема дійсно значуща. Недоліки в якості IT-продуктів можуть проявлятися по-різному: від багів і збоїв, що впливають на стабільність роботи, до серйозніших проблем, пов'язаних із безпекою даних. Наприклад, програмне забезпечення, на яке покладаються користувачі, може виявитися недостатньо захищеним від кібератак, що ставить під загрозу особисту і конфіденційну інформацію. Також виникають складнощі з інтеграцією нових рішень у вже наявну інфраструктуру, що особливо критично для великих компаній, де системи мають працювати як єдине ціле. Крім того, незручний інтерфейс може стати серйозною перешкодою для користувачів, адже навіть хороший функціонал стає практично марним, якщо він незручний для користувача. Іноді на ринок виходять неефективні продукти, створені, можливо, з метою показати себе, але без глибокого розуміння прикладного завдання, яке вони мають вирішувати. Це може бути пов'язано з тим, що розробники зосереджуються виключно на технічній частині, випускаючи з уваги реальну користь для кінцевого користувача. Саме тому у сфері IT неможливо діяти "навмання" або покладатися тільки на знання мов програмування. Важливо розуміти контекст, стежити за трендами, вивчати досвід успішних продуктів і аналізувати, як ці рішення вирішують завдання користувачів. Тільки так можна створювати дійсно затребувані та корисні продукти, які будуть стійкими й ефективними в довгостроковій перспективі.

— Ви почали вивчати програмування в 16 років, у 18 реалізували перший комерційний проєкт, а в 19 отримали пропозицію від українського аналога Google — META.ua, і про вас почали говорити як про перспективного IT-фахівця. Михайле, що потрібно IT-фахівцю, щоб бути затребуваним?

— Потрібно освоювати різні сфери, не замикатися на програмному забезпеченні якоїсь однієї галузі, а мати широке коло знань, щоб володіти повнішою картиною в індустрії. Але при цьому вибрати свою основну спеціалізацію і стати в цій сфері найкращим. Наприклад, моя основна спеціалізація — нестандартні завдання та обробка великих масивів даних. Також важливо постійно вчитися: якщо зупинився в самоосвіті, то через два-три роки ти вже нікому не потрібен, технології дуже швидко йдуть уперед. Більше знань — вища затребуваність, тебе цінуватимуть і запрошуватимуть на абсолютно різні цікаві проєкти.

— Як, наприклад, зробив всесвітній веб-сервіс GitHub, який прийняв три ваших проекти з відкритим вихідним кодом для особливої місії — зберегти їх для майбутніх поколінь. Потрапити в Arctic Code Vault — це досягнення, яке доступне не кожному, і тільки найбільш значущі та унікальні проєкти удостоюються "консервації". Розкажіть, що це за проєкти, які стали частиною цифрової спадщини людства.

— Це, по-перше, універсальний інструмент для конвертації баз даних з MySQL у PostgreSQL, який допомагає розробникам адаптувати дані для різних застосунків. По-друге, connl-parser — парсер даних у науковому форматі, який зберігає зв'язки між словами всередині речень. Він представляє інтерес для IT-фахівців, які займаються мовною обробкою та аналізом тексту, особливо в дослідницьких цілях. І третій мій проєкт — yii2-gentelella, він забезпечує простий і зручний інтерфейс для управління вебдодатками. Усі вони написані на PHP і можуть використовуватися всіма розробниками, знайомими з цією мовою. Факт їхнього вибору підтверджує їхню важливість і значення для світу відкритого коду. Їх заархівували і відправили в сховище під арктичною горою на Шпіцбергені, поряд з іншими значущими розробками.

— Вам вдається вирішувати найнестандартніші завдання. Наприклад, у консалтинговій компанії Market Karma ви відпрацювали замовлення, з яким не змогли впоратися кілька команд розробників, і допомогли зберегти важливого клієнта. У чому саме була складність, і яке рішення ви запропонували?

— Власник компанії взяв замовлення від великого і важливого клієнта, але в ньому було кілька не зовсім простих логічних задач. Запрошені фахівці протягом кількох місяців безуспішно намагалися розв'язати їх. А терміни вже "горіли". Суть завдання полягала в динамічній фільтрації товарів за перетином безлічі параметрів — це технічна функція, яка дає змогу користувачам звузити результати пошуку за допомогою заздалегідь визначеної групи категорій. Особливість була в тому, що це все треба було зробити всередині самого софта. Тобто за фактом застосувати найпростішу алгебру логіки і перетину множин, те що вже давно реалізовано у всіх базах даних, але треба було відтворити цю логіку "вручну". Що я і зробив буквально за кілька днів, і проєкт зміг далі жити, а компанія зберегла і клієнта, і свою репутацію.

— Наразі ви є співзасновником і технічним директором американської компанії з розроблення веб-сайтів Vadimages, у якій уже реалізували понад сотню проєктів різної складності та домоглися її високої впізнаваності. Хто ваші замовники?

— Спочатку основна частина клієнтів являла собою локальні бізнеси зі США, у яких або не було сайту, або він потребував оновлення. Згодом клієнтів побільшало, навіть доводилося підключати ще сім розробників. Зараз фокус змістився на більш унікальні завдання, для яких немає стандартних, уже готових рішень. І, відповідно, клієнти — це вже більший бізнес, у якого є бюджети для розробок під свої потреби.

— Завдяки вашому досвіду та експертизам клієнти отримують унікальні рішення, які, своєю чергою, дають їм змогу пропонувати більший спектр послуг і укладати контракти на більші суми. Чим ще ви приваблюєте інвесторів?

— Тим, що завжди знаходжу неординарний підхід. Немає таких інструментів для ведення проєктів і завдань, щоб це було зручно одночасно як технічним фахівцям, так і нетехнічним. А вони потрібні. Ми протягом року вели розробку, яка вирішує завдання з управління проєктами практично для всіх сфер бізнесу, де є делегування завдань. Кожну версію показували фокус-групам, доопрацьовували відповідно до запитів, щоб система була зручною всім. У серпні 2024 року з'явилися перші користувачі, які почали платити за користування продуктом. Прийшли перші інвестори, з відносно невеликими інвестиціями, як плата за ранній доступ. І зараз майже закрився раунд інвестування, де очікуване залучення фінансів має скласти від двох до десяти мільйонів доларів. Потенційний ринок цього проєкту тільки в США приблизно від 80 до 100 мільйонів користувачів.

— Ви нещодавно вступили до міжнародної асоціації Raptors.dev, куди можна потрапити за значні заслуги у своїй сфері, якщо п'ятеро її членів підтвердять високий рівень експертності кандидата та можливу користь для спільноти. Наскільки членство в професійних організаціях впливає на кар'єру програмістів?

— Впливає напряму. Наприклад, Raptors.dev — це асоціація висококваліфікованих IT-фахівців по всьому світу, і треба мати певні досягнення, щоб претендувати на членство в ній. Комісія суворо підходить до відбору кандидатів, і, якщо тебе прийняли, отже, визнали твій професіоналізм. І якщо програміст є членом такої організації, це одразу підвищує його статус в очах колег і роботодавців.

— Як ви вважаєте, чи можна сьогодні назвати професію програміста однією з провідних у світі?

— Звичайно! Гадаю, скоро вже не залишиться галузей, де не були б затребувані IT-фахівці. А з розвитком штучного інтелекту потрібно буде ще більше професіоналів, які вміють працювати з ним.