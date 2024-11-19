Чіпайте! Це до Нового року! Мережа зоомагазинів E-ZOO та Mastercard дарують додаткову знижку –10% на товари для тварин

Тож є картка — є знижка в E-ZOO. Картаті знижки для власників карток Mastercard зігрівають, як улюблений плед, додатковими 10% знижки при оплаті акційних товарів. А це — понад 1000 найменувань. Ключове тут — додатковими, тобто усі знижки підсумовуються. Жодних обмежень за кількістю у чеку. Єдине — встигнути з 15 жовтня до 31 грудня 2024 р.

Що за E-ZOO таке?

Всеукраїнська мережа зоомагазинів формату All-inclusive:

14 років досвіду, 31 магазин, доставка по всій Україні.

15 000+ товарів, 150+ брендів, доставка до дверей Новою поштою та бонусна система знижок. А головне – ставлення до кожного гостя, як до члена сім'ї.

Має все для котиків, собак, лускатих, пернатих, рептилій та екзотичних тварин: смачне, корисне, розважальне та інноваційне.

Є унікальні зоотовари власного імпорту за чесними цінами, які ви не знайдете більше ніде.

Наприклад, креативний бренд з Нідерландів District 70. Хіба можна було раніше уявить, що дряпка для котів може стильно списатися в інтер'єр або мати вигляд гігантської касети для магнітофона, старовинної банки сардин або ретро-телевізора? Можна позаздрити захвату тих, хто відкриє для себе цей рай для естета.

Виключно в E-ZOO ви можете знайти також інноваційний бельгійський бренд M-Pets. Той, хто бодай раз бачив їх оригінальні переноски у вигляді радіо або будильника, іграшки, ласощі, а особливо лінійку по догляду за тваринами — вже не шукають іншого. Цей бренд щось знає (і схоже консультувався з улюбленцями в процесі створення своїх шедеврів).

А ви можете проконсультуватися з командою помічників хазяїна: уся сервісна команда E-ZOO невпинно вдосконалює свої знання, проходить тренінги та вивчає новинки, аби відповісти на будь-яке ваше запитання та допомогти обрати найкорисніше за оптимальною ціною.

E-ZOO любить тварин, розуміє та поважає тих, хто ними опікується.

То як отримати Картату знижку?

Зайти на сайт або до магазину (адреси є на сайті).

Зрадіти вибору та зручності.

Бажано одразу зареєструватися: вже з першого замовлення вам почнуть нараховуватися бонуси на наступні покупки (можна отримати персональні –10% назавжди буквально за кілька замовлень).

Покласти до кошика усе, що потрібне і не забути про ласощі.

При виборі способу оплати натиснути "Онлайн оплата Mastercard" і ціна автоматично знизиться на 10%.

Згодом, завітати знов: бренди, залучені в акції, постійно оновлюються.

Акційні позиції промарковані прапорцями, то ж ви не точно проґавите.

Ця знижка сумується з усіма іншими та з індивідуальною знижкою постійних покупців.

Як отримати замовлення?

Самовивіз. Забирайте в найближчому магазині, коли вам буде зручно з понеділка по суботу (E-ZOO зберігатиме коробочку для пухнастого щастя 5 днів).

Киянам – персонально до дверей з 12:00 до 21:00.

БЕЗКОШТОВНО від 599 грн:

Новою поштою по Україні.

БЕЗКОШТОВНО до 30 кг:

- до поштоматів (мінімальне замовлення 299 грн);

- до відділення (мінімальне замовлення 599 грн);

- адресна доставка кур’єром Нової пошти (мінімальне замовлення 1199 грн);

Зігрівайтеся обіймами, лежанками з підігрівом, словами підтримки та Картатими знижками від Mastercard.

Цьом ваших улюбленців в носик від E-ZOO !