Чіпайте! Це до Нового року! Мережа зоомагазинів E-ZOO та Mastercard дарують додаткову знижку –10% на товари для тварин
Тож є картка — є знижка в E-ZOO. Картаті знижки для власників карток Mastercard зігрівають, як улюблений плед, додатковими 10% знижки при оплаті акційних товарів. А це — понад 1000 найменувань. Ключове тут — додатковими, тобто усі знижки підсумовуються. Жодних обмежень за кількістю у чеку. Єдине — встигнути з 15 жовтня до 31 грудня 2024 р.
Що за E-ZOO таке?
Всеукраїнська мережа зоомагазинів формату All-inclusive:
14 років досвіду, 31 магазин, доставка по всій Україні.
15 000+ товарів, 150+ брендів, доставка до дверей Новою поштою та бонусна система знижок. А головне – ставлення до кожного гостя, як до члена сім'ї.
Має все для котиків, собак, лускатих, пернатих, рептилій та екзотичних тварин: смачне, корисне, розважальне та інноваційне.
Є унікальні зоотовари власного імпорту за чесними цінами, які ви не знайдете більше ніде.
Наприклад, креативний бренд з Нідерландів District 70. Хіба можна було раніше уявить, що дряпка для котів може стильно списатися в інтер'єр або мати вигляд гігантської касети для магнітофона, старовинної банки сардин або ретро-телевізора? Можна позаздрити захвату тих, хто відкриє для себе цей рай для естета.
Виключно в E-ZOO ви можете знайти також інноваційний бельгійський бренд M-Pets. Той, хто бодай раз бачив їх оригінальні переноски у вигляді радіо або будильника, іграшки, ласощі, а особливо лінійку по догляду за тваринами — вже не шукають іншого. Цей бренд щось знає (і схоже консультувався з улюбленцями в процесі створення своїх шедеврів).
А ви можете проконсультуватися з командою помічників хазяїна: уся сервісна команда E-ZOO невпинно вдосконалює свої знання, проходить тренінги та вивчає новинки, аби відповісти на будь-яке ваше запитання та допомогти обрати найкорисніше за оптимальною ціною.
E-ZOO любить тварин, розуміє та поважає тих, хто ними опікується.
То як отримати Картату знижку?
- Зайти на сайт або до магазину (адреси є на сайті).
- Зрадіти вибору та зручності.
- Бажано одразу зареєструватися: вже з першого замовлення вам почнуть нараховуватися бонуси на наступні покупки (можна отримати персональні –10% назавжди буквально за кілька замовлень).
- Покласти до кошика усе, що потрібне і не забути про ласощі.
- При виборі способу оплати натиснути "Онлайн оплата Mastercard" і ціна автоматично знизиться на 10%.
- Згодом, завітати знов: бренди, залучені в акції, постійно оновлюються.
- Акційні позиції промарковані прапорцями, то ж ви не точно проґавите.
- Ця знижка сумується з усіма іншими та з індивідуальною знижкою постійних покупців.
Як отримати замовлення?
- Самовивіз. Забирайте в найближчому магазині, коли вам буде зручно з понеділка по суботу (E-ZOO зберігатиме коробочку для пухнастого щастя 5 днів).
- Киянам – персонально до дверей з 12:00 до 21:00.
БЕЗКОШТОВНО від 599 грн:
- Новою поштою по Україні.
БЕЗКОШТОВНО до 30 кг:
- до поштоматів (мінімальне замовлення 299 грн);
- до відділення (мінімальне замовлення 599 грн);
- адресна доставка кур’єром Нової пошти (мінімальне замовлення 1199 грн);
Зігрівайтеся обіймами, лежанками з підігрівом, словами підтримки та Картатими знижками від Mastercard.
Цьом ваших улюбленців в носик від E-ZOO !