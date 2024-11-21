Шабунин получает выплаты от ВСУ как военнослужащий, хотя фактически не служит, — Алена Яхно

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин получает выплаты от ВСУ как военнослужащий, хотя служит "боевым медиком" разве что в киевских кофейнях — его никогда не видели на позициях и даже в воинской части.

Об этом в Фейсбуке написала Алена Яхно, блогер, бывшая пресс-секретарь Генеральной прокуратуры, сообщают Подробности.

"Знаете ли вы, что активист и антикоррупционер Виталий Шабунин в школе был признан непригодным к службе в армии из-за родинок на теле. Но в первые дни полномасштабного вторжения пошел воевать. В октябре 2023 года наш герой стал боевым медиком. Но вот беда... никто никогда не видел его в воинских частях. Как-то так странно сложилось, что свою военную службу он проходит в киевских кофейнях", — написала Алена Яхно.

При этом, по ее данным, Виталий Шабунин получает денежное обеспечение от Вооруженных Сил Украины, и даже боевые выплаты. Кроме того, он получает зарплату от Центра противодействия коррупции, который возглавляет, и занимается предпринимательской деятельностью.

"А еще этому талантливому парню в личное пользование благотворители передали внедорожник. Также бесплатно... Я вот себе думаю, как обо всем этом читать реальным военнослужащим, которые часто лишены отдыха и даже возможности перевестись. Которые фактически находятся в заложниках у своего командира?" — подчеркнула блогерша.

Как ранее сообщалось, ГБР расследует дело о возможных злоупотреблениях со стороны бывших руководителей НАПК, которые могли способствовать Виталию Шабунину в уклонении от службы. Кроме того, Командование Сил теробороны обращалось в ГБР с просьбой привлечь к уголовной ответственности командира воинской части, где "служил" антикоррупционер Виталий Шабунин, за предоставление тому незаконных командировок и выплат в размере 30 тыс. грн.

"Самый главный вопрос: хватит ли ГБР профессионализма довести все эти дела до логического конца? Смогут ли следователи просто выполнить свою работу и расследовать это дело так, будто в нем фигурирует военнослужащий с никому не известной фамилией?" — написала Алена Яхно.

Позицию блогера поддержал военнослужащий Кирилл Сазонов. По его данным, Виталию Шабунину даже пытались оформить УДБ. Он назвал эту ситуацию противной, ведь многие реальные участники боевых действий такое удостоверение если и получили, то через месяцы и даже годы боев.

"Опять кто-то воюет, а кто-то ловкий примазался... Этот персонаж проходит по классической теме "мертвых душ". Коррупция. Они числятся в штате, отдают зарплатные карточки командиру и сидят дома. Это редкость. Это исключение. ГБР и внутренняя служба такие вещи выявляют", — написал Кирилл Сазонов.

Впрочем, по его мнению, к ответственности ни командира, ни антикоррупционера не привлекут из-за связей в правоохранительных органах: "Думаю, ничего им не будет. Отмажут. А мы будем воевать. За страну, которую они уже считают своей... Да, у большинства моих побратимов семьи в Украине. Живут на зарплаты мужчин, которые мы переводим".