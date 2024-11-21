Шабунін отримує виплати від ЗСУ як військовослужбовець, хоча фактично не служить, — Альона Яхно

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін отримує виплати від ЗСУ як військовослужбовець, хоча служить "бойовим медиком" хіба що в київських кавʼярнях — його ніколи не бачили на позиціях та навіть у військовій частині.

Про це у Фейсбуці написала Альона Яхно, блогерка, колишня прессекретарка Генеральної прокуратури, повiдомляють Подробиці.

"Чи знаєте ви, що активіст і антикорупціонер Віталій Шабунін у школі був визнаний непридатним до служби в армії через родимки на тілі. Але в перші дні повномасштабного вторгнення пішов воювати. У жовтні 2023 наш герой став бойовим медиком. Але от біда… ніхто ніколи не бачив його у військових частинах. Якось так дивно склалось, що свою військову службу він проходить у київських кавʼярнях" — написала Альона Яхно.

При цьому, за її даними, Віталій Шабунін отримує грошове забезпечення від Збройних Сил України, і навіть бойові виплати. Крім того, він отримує зарплату від Центра протидії корупції, який очолює, та займається підприємницькою діяльністю.

"А ще цьому талановитому хлопцю в особисте користування благодійники передали позашляховик. Також безкоштовно… Я от собі думаю, як про все це читати реальним військовослужбовцям, які часто позбавлені відпочинку і навіть можливості перевестися. Які фактично перебувають в заручниках у свого командира?" — наголосила блогерка.

Як раніше повідомлялось, ДБР розслідує справу щодо можливих зловживань з боку колишніх керівників НАЗК, які могли сприяти Віталію Шабуніну в ухиленні від служби. Крім того, Командування Сил тероборони зверталось до ДБР з проханням притягнути до кримінальної відповідальності командира військової частини, де "служив" антикорупціонер Віталій Шабунін, за надання тому незаконних відряджень і виплат у розмірі 30 тис. грн.

"Найголовніше питання: чи вистачить ДБР професіоналізму довести всі ці справи до логічного кінця? Чи зможуть слідчі просто виконати свою роботу і розслідувати цю справу так, ніби в ній фігурує військовослужбовець з нікому не відомим прізвищем?" — написала Альона Яхно.

Позицію блогерки підтримав військовослужбовець Кирило Сазонов. За його даними, Віталію Шабуніну навіть намагались оформити УДБ. Він назвав цю ситуацію гидкою, адже чимало реальних учасників бойових дій таке посвідчення якщо і отримали, то через місяці і навіть роки боїв.

"Знову хтось воює, а хтось спритний примазався… Цей персонаж проходить по класичній темі "мертвих душ". Корупція. Вони рахуються у штаті, віддають зарплатні картки командиру і сидять вдома. Це рідко. Це вийняток. ДБР і внутрішня служба такі речі виявляють" — написав Кирило Сазонов.

Втім, на його думку, до відповідальності ані командира, ані антикорупціонера не притягнуть через звʼязки у правоохоронних органах: "Думаю, нічого їм не буде. Відмажуть. А ми будемо воювати. За країну, яку вони вже вважають своєю… Так, у більшості моїх побратимів родини в Україні. Живуть на зарплати чоловіків, які ми переводимо".