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VECTOR: Допомога, що змінює життя у часи війни
Дарья Бережная
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Міжнародний благодійний фонд VECTOR, заснований Андріаном Данилюком, став потужним прикладом єдності та ефективності в допомозі під час війни. Його місія — підтримувати українських військових та цивільне населення, забезпечуючи необхідні ресурси, а також відновлювати людяність і довіру до майбутнього.
Принципи фонду: прозорість, ефективність, людяність. Кожна пожертва контролюється, а звіти публікуються щомісяця на сайті.
Напрями діяльності:
- Допомога військовим: тактичне спорядження, медичні аптечки, продукти харчування.
- Медична підтримка: закупівля тактичної медицини зі США та Європи, операційне обладнання.
- Гуманітарна допомога: одяг, продукти, підтримка дітей та літніх людей.
Засновник фонду, Андріан Данилюк, у партнерстві з логістичною компанією Vector USA, інтегрує бізнес і благодійність, забезпечуючи оперативну доставку та фінансову підтримку.
Допомогти фонду можна на сайті Vectorhelp.net. Разом ми змінюємо життя!