VECTOR: Допомога, що змінює життя у часи війни

Міжнародний благодійний фонд VECTOR, заснований Андріаном Данилюком, став потужним прикладом єдності та ефективності в допомозі під час війни. Його місія — підтримувати українських військових та цивільне населення, забезпечуючи необхідні ресурси, а також відновлювати людяність і довіру до майбутнього.

Принципи фонду: прозорість, ефективність, людяність. Кожна пожертва контролюється, а звіти публікуються щомісяця на сайті.

Напрями діяльності:

Допомога військовим: тактичне спорядження, медичні аптечки, продукти харчування.

тактичне спорядження, медичні аптечки, продукти харчування. Медична підтримка: закупівля тактичної медицини зі США та Європи, операційне обладнання.

закупівля тактичної медицини зі США та Європи, операційне обладнання. Гуманітарна допомога: одяг, продукти, підтримка дітей та літніх людей.

Засновник фонду, Андріан Данилюк, у партнерстві з логістичною компанією Vector USA, інтегрує бізнес і благодійність, забезпечуючи оперативну доставку та фінансову підтримку.

Допомогти фонду можна на сайті Vectorhelp.net. Разом ми змінюємо життя!