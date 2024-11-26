Партнерша Шабунина по ЦПК поддержала в ВР снижение требований при отборе судей в ВАКС, — СМИ

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина поддержала закон, который, по мнению главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, откроет коррупционерам путь в апелляционные суды и ВАКС. Об этом пишет "Закон и бизнес", передаёт "Информатор".

Так, Радина, которая до избрания нардепом долгое время была руководителем адвокационных программ ЦПК и партнером Шабунина, дважды проголосовала за проект "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно особенностей сдачи квалификационного экзамена (№11425-д) — в первом и втором чтениях.

"Он убирает порог в тестировании кандидатов в судьи на когнитивные способности — сильно усложненный тест на IQ", — возмутился Шабунин, утверждая, что власти якобы "надо снизить этот балл, чтобы протянуть своих людей (коррупционеры не часто отличаются высоким интеллектом) на конкурсах в апелляционные суды и Высший антикоррупционный суд.

"Итак, со слов Шабунина получается, что руководительница антикоррупционного комитета голосовала в угоду коррупционерам, которые хотят попасть в апелляционные и Высший антикоррупционный суды", — пишет издание.

Напомним, ранее Радина также поддержала законопроект, который позволит коррупционерам, которые пошли на сделку со следствием, избегать конфискации имущества.