Партнерка Шабуніна по ЦПК підтримала у ВР зниження вимог при відборі суддів до ВАКС, – ЗМІ

Голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна підтримала закон, який, на думку очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, відкриє корупціонерам шлях до апеляційних судів та ВАКС. Про це пише "Закон і бізнес", передає "Інформатор".

Так, Радіна, яка до обрання нардепом тривалий час була керівницею адвокаційних програм ЦПК і партнером Шабуніна, двічі проголосувала за проєкт "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо особливостей складання кваліфікаційного іспиту (№11425-д) – у першому та другому читаннях.

"Він прибирає поріг у тестуванні кандидатів в судді на когнітивні здібності — сильно ускладнений тест на IQ", — обурився Шабунін, стверджуючи, що владі нібито "треба знизити цей бал, щоб протягнути своїх людей (корупціонери не часто вирізняються високим інтелектом) на конкурсах в апеляційні суди та Вищий антикорупційний суд.

"Отже, зі слів Шабуніна виходить, що очільниця антикорупційного комітету голосувала на догоду корупціонерам, які хочуть потрапити в апеляційні та Вищий антикорупційний суди", – пише видання.

Нагадаємо, раніше Радіна також підтримала законопроєкт, що дозволить корупціонерам, які пішли на угоду зі слідством, уникати конфіскації майна.