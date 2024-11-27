Денис Парамонов: Украинская продукция SMK Group представлена ​​в 15 странах Европы

О секретах сохранения бизнеса, его развитии и выходе на европейский рынок, а также о том, как предпринимательство поддерживает благотворительность во время войны и к чему здесь развитие отечественного спорта – разговор с известным бизнесменом — владельцем SMK Group, меценатом Денисом Парамоновым.

Бизнес во время войны – это вызов или возможности?

Это определенно вызов, а если выстоял и справился, то и возможности. В первые дни полномасштабного вторжения мы управляли заводами буквально в ручном режиме. От доставки людей до запуска технологического процесса. Постоянно исчезал свет, вода. Разрабатывали план привоза сотрудников на работу, искали автомобили, бензин, безопасные пути доезда. Каждое мгновение это был вызов и безумная ответственность. Салтовский мясокомбинат находился в одной из самых горячих точек Харькова. Ситуация на Киевском в Белой Церкви тоже была далека от стабильности. Но мы смогли. В первые дни полномасштабного вторжения только СМК производил 20 тонн мясной продукции за цикл – это в прямом смысле спасало людей от голода. Мы, где могли, открывали магазины, бывало, что раздавали продукцию прямо с автомобилей, – под дверью комбината постоянно собирались люди. К слову, тогда же мы возобновили производство хлеба.

Мы выстояли, и я не могу сказать, что это было легко. За так называемым успехом стояли бессонные ночи, большая ответственность, бесспорная смелость и преданность делу каждого сотрудника. Несмотря на все. За что я очень благодарен каждому.

Дальше начали искать новые пути для развития, вышли на польский рынок, запустили работу мясокомбината под новым брендом – Saltowski. Кроме поляков там работают и наши, украинцы, которым пришлось уехать из родных домов из-за боевых действий.

Итак, SMK Group по состоянию на конец 2024 года это…? Что в нее входит?

Это объединение Салтовского и Киевского мясокомбинатов с розничной сетью под этими брендами, а также Богодуховского мясокомбината, экофермерского хозяйства агрофирма "Свитанок", региональных филиалов SMK Distribution, магазинов продуктов "Рулька". Как я уже говорил, мы открыли польский мясокомбинат. И это тоже вызов для нас, на который мы идем сознательно, ведь мы знаем, что можем предложить Европе продукцию высокого качества. Лично для меня SMK Group – сообщество, настоящая команда людей, работающих на результат. Наши мясные изделия представлены в 15 странах, среди которых Германия, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды, Бельгия, Франция, Италия, Испания и даже Кипр. Сегодня мы наблюдаем рост продаж, что только подтверждает мое мнение.

Вы начинали с открытия цеха в Харькове. Могли тогда подумать, что выйдете на международный рынок?

На старте об этом не думал. Собрал коллектив, открыл тогда еще маленький цех в Харькове, на Салтовке. Работали 24/7, системно, преодолевая трудности, глядя только вперед. Так появился Салтовский мясокомбинат. Есть люди, которые со мной работают скоро будет уже 25 лет. Очень благодарен своему коллективу.

Недавно вы рассказали, что не перевозите завод из Харькова… Он приносит прибыль?

Да, о релокации бизнеса из Харьковской области даже не думаю. После перемещения уцелевшего оснащения Салтовского мясокомбината на Богодуховскую площадку нелегко было выйти на объем производства трехлетней давности. Но мы смогли и даже превысили их. Много говорил с коллективом. Мы должны оставаться на местах, продолжать поддерживать людей, чтобы они чувствовали, что не сами – что есть стабильная работа, что магазины работают, мы двигаемся вперед и развиваемся несмотря ни на что.

Деятельность благотворительного фонда Дениса Парамонова. Во время войны тратите на добрые дела меньше или больше?

Конечно, больше… Раньше мы были ориентированы на так называемое "культурное направление" – спонсировали постановки, представления, точечно помогали нуждающимся, поддерживали спортсменов. В начале 2022 года все изменилось: я понял, что SMK Group должна взять на себя большую роль – начать больше инвестировать в благотворительность. Мы собрали единомышленников, переформатировали направления деятельности Благотворительного фонда. Мы и сейчас в зависимости от ситуации меняем приоритетность программ помощи. Наш фонд – живой организм, реагирующий на происходящее вокруг. Так, в начале полномасштабного вторжения, мы положили начало программе СВОИ – помогали жителям деоккупированных территорий и тех, кто находился на линии разграничения. Ехали туда, куда другие не могли добраться. Не смотрели на то, хутор ли, где осталось условно десять семей, где не работает ни одного магазина и нет элементарных благ цивилизации таких как газ и свет, или большой город, который страдает от нехватки воды после прорыва дамбы Каховской ГЭС.

Но вы в ТОП – 5 крупнейших благотворительных фондов по помощи медучреждениям. Почему основным направлением деятельности выбрали именно оснащение больниц?

Ориентируемся по требованию времени. Пока оснащение очень нужно больницам, как и расходные материалы. Мы же видим, как увеличился поток пациентов – врачи работают сверхурочно, иногда прямо на грани человеческих возможностей. Современное оснащение облегчает их труд, дает возможность более четкой диагностики, контроля состояния, иногда в прямом смысле не просто увеличивает шанс на выздоровление, а спасает жизнь человеку. Мы помогли более 650 медучреждениям.

А для чего разыгрываете собственные автомобили?

Хочу привлечь внимание людей к вопросу оснащения больниц, поэтому ищем нестандартные подходы, устраиваем акции.

Курсы по тактической медицине от Фонда – для кого они?

На самом деле в тех условиях, в которых сейчас живет Украина – это для всех без исключения. Уметь спасти свою жизнь, помочь ближнему – не прихоть, а знания и навыки нужны абсолютно всем. Пока мы акцентировали программу на людях критических профессий – курс уже прошли полицейские, спасатели и учителя. Все они получили соответствующие сертификаты. И это только начало. Записаться на курс может каждый. Информация есть на нашем сайте и в социальных сетях.

Вкладывать в спорт во время войны целесообразно? Может лучше вернуться к тому, чтобы кормить нуждающихся?

Если глобально – это как выбирать из пальцев на руке – какой тебе нужен, а какой нет. Почему вкладываем в развитие спорта и это ко времени? Спорт не только отвлекает детей от происходящего вокруг. Сейчас очень остро стоит вопрос выезда молодежи за границу. Его неоднократно поднимали педагоги и не только. Новое поколение не видит перспектив пребывания в Украине – вот что пугает. Необходимо менять политику, показывать возможности, всесторонне поддерживать, чтобы молодежь хотела реализовать здесь свой потенциал. И внести свой вклад в это может каждый. Поэтому мы заинтересовываем детей и подростков, чем можем – открываем бесплатные спортивные клубы, помогаем спортивным секциям – покупаем форму и инвентарь, поддерживаем перспективных спортсменов в их поездках на выступления за границу, откуда они очень часто возвращаются с победами мирового уровня. Есть и менее именитые, но не менее значимые победы. И мы гордимся всеми ими и нашими подопечными.

На днях футбольный клуб из Богодухова, которым я опекаюсь, стал вице-чемпионом по футболу в Харьковской области, буквально на прошлой неделе мы передали мячи в спортивный интернат, а сейчас готовим аналогичный сюрприз к Николаю деткам из Шевченковской громады Купянского района Харьковской области. В фонд написал их тренер, который полтора года назад, чтобы хоть как-то отвлечь детей от тяжелой действительности, организовал местный футбольный клуб. И если сначала туда ходили тренироваться 10-15 детей, то сегодня у него уже 65 подопечных. Представьте, они даже участвуют в дружеских играх на областном уровне, также успели побывать в Польше и Испании. Тренировка бесплатная, спортивная форма, мячи, фишки – все это очень нужно. Очень хочется поддержать таких тренеров, поддержать детей, которые не просто верят в будущее в Украине, а строят его.