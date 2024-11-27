Денис Парамонов: Українську продукцію SMK Group представлено в 15 країнах Європи

Про секрети збереження бізнесу, його розвиток і вихід на європейський ринок, а також те, як підприємництво підтримує благодійність під час війни і до чого тут розвиток вітчизняного спорту – розмова з відомим бізнесменом — власником SMK Group, меценатом Денисом Парамоновим.

Бізнес під час війни – це виклик чи можливості?

Це безумовно виклик, а якщо вистояв і впорався, то і можливості. В перші дні повномасштабного вторгнення ми керували заводами буквально в ручному режимі. Від доставляння людей до запуску технологічного процесу. Постійно зникало світло, вода. Розробляли план привозу співробітників на роботу, шукали автівки, бензин, безпечні шляхи доїзду. Кожної миті це був виклик і шалена відповідальність. Салтівський м’ясокомбінат знаходився в одній з найгарячіших точок Харкова. Ситуація на Київському у Білій Церкві теж була далекою від стабільності. Але ми змогли. В перші дні повномасштабного вторгнення тільки СМК виготовляв 20 тонн м’ясної продукції за цикл – це в прямому сенсі рятувало людей від голоду. Ми, де могли, відкривали магазини, бувало, що роздавали продукцію прямо з автівок, — під дверми комбінату постійно збиралися люди. До слова тоді ж ми відновили виробництво хліба.

Ми вистояли і я не можу сказати, що це було легко. За так званим успіхом стояли недоспані ночі, велика відповідальність, безперечна сміливість і відданість справі кожного співробітника. Попри все. За що я дуже вдячний кожному.

Далі почали шукати нові шляхи для розвитку, вийшли на польський ринок, запустили роботу м’ясокомбінату під новим брендом — Saltowski. Окрім поляків там працюють і наші, українці, яким довелося виїхати з рідних домівок із-за бойових дій.

Отже, SMK Group станом на кінець 2024 року це…? Що в неї входить?

Це об’єднання Салтівського та Київського м'ясокомбінатів з роздрібною мережею під цими брендами, а також Богодухівського м’ясокомбінату, екофермерського господарства агрофірма "Світанок", регіональних філій SMK Distribution, магазинів продуктів "Рулька". Як я вже говорив, ми відкрили також польський м’ясокомбінат. І це теж виклик для нас, на який ми йдемо свідомо, адже знаємо, що можемо запропонувати Європі продукцію високої якості. Особисто для мене SMK Group – спільнота, справжня команда людей, яка працює на результат. Наразі наші м’ясні вироби представлені в 15 країнах, серед яких Німеччина, Чехія, Латвія, Литва, Естонія, Нідерланди, Бельгія, Франція, Італія, Іспанія і навіть Кіпр. Сьогодні ми спостерігаємо зростання продажів, що тільки підтверджує мою думку.

Ви починали з відкриття цеху в Харкові. Могли тоді подумати, що вийдете на міжнародний ринок?

На старті про це не думав. Зібрав колектив, відкрив тоді ще маленький цех в Харкові, на Салтівці. Працювали 24/7, системно, долаючи труднощі, дивлячись тільки вперед. Так з’явився Салтівський м’ясокомбінат. Є люди, які зі мною працюють скоро буде вже як 25 років. Дуже вдячний своєму колективу.

Нещодавно ви розповіли, що не будете перевозити завод з Харкова… Він приносить прибуток?

Так, про релокацію бізнесу з Харківської області навіть не думаю. Після переміщення вцілілого оснащення Салтівського м’ясокомбінату на Богодухівський майданчик не легко було вийти на обсяги виробництва трирічної давнини. Але ми змогли і навіть перевищили їх. Багато говорив з колективом. Ми маємо залишатися на місцях, продовжувати підтримувати людей, щоб вони відчували, що не самі – що є стабільна робота, що магазини працюють, що ми рухаємося вперед і розвиваємося не дивлячись ні на що.

Діяльність благодійного фонду Дениса Парамонова. Під час війни витрачаєте на добрі справи менше чи більше коштів?

Звісно що більше… Раніше ми були орієнтовані на так званий "культурний напрямок" – спонсорували постановки, вистави, точково допомагали нужденним, підтримували спортсменів. На початку 2022 року все змінилося: я зрозумів, що SMK Group має взяти на себе велику роль – почати більше інвестувати в благодійність. Ми зібрали однодумців, переформатували напрямки діяльності Благодійного фонду. Ми і зараз залежно від ситуації змінюємо пріоритетність програм допомоги. Наш фонд – живий організм, який реагує на те, що відбувається навколо. Так, на початку повномасштабного вторгнення, ми започаткували програму СВОЇ – допомагали жителям деокупованих територій та тих, хто знаходився на лінії розмежування. Їхали туди, куди інші не могли дістатися. Не дивилися на те, чи це хутір, де лишилося умовно десять сімей, де не працює жодного магазина і немає елементарних благ цивілізації таких як газ та світло, чи велике місто, яке потерпає від нестачі води після прориву дамби Каховської ГЕС.

Але наразі ви в ТОП — 5 найбільших благодійних фондів по допомозі медзакладам. Чому основним напрямком діяльності обрали саме оснащення лікарень?

Орієнтуємося на вимогу часу. Наразі оснащення дуже потрібне лікарням, як і розхідні матеріали. Ми ж бачимо, як збільшився потік пацієнтів – лікарі працюють понаднормово, іноді просто на межі людських можливостей. Сучасне оснащення полегшує їх труд, дає можливість більш чіткої діагностики, контролю стану, – інколи в прямому сенсі не просто збільшує шанс на одужання, а рятує життя людині. Ми допомогли більш ніж 650 медзакладам.

А для чого розігруєте власні автівки?

Хочу привернути увагу людей до питання оснащення лікарень, тому шукаємо нестандартні підходи, влаштовуємо акції.

Курси з тактичної медицини від Фонду – для кого вони?

Насправді в тих умовах, в яких наразі живе Україна – то для всіх без виключення. Вміти врятувати своє життя, допомогти ближньому – не забаганка, а знання і навички потрібні абсолютно всім. Наразі ми акцентували програму на людях критичних професій – курс вже пройшли поліцейські, рятувальники і вчителі. Всі вони отримали відповідні сертифікати. І це тільки початок. Записатися на курс може кожен. Інформація є на нашому сайті і в соціальних мережах.

Вкладати в спорт під час війни доцільно? Чи може краще повернутися до того, щоб годувати нужденних?

Якщо глобально – то це як обирати з пальців на руці – який тобі потрібний, а який ні. Чому вкладаємо в розвиток спорту і це на часі? Спорт не тільки відволікає дітей від того, що відбувається навколо. Наразі дуже гостро стоїть питання виїзду молоді за кордон. Його неодноразово підіймали освітяни і не лише. Нове покоління не бачить перспектив перебування в Україні – ось, що лякає. Необхідно міняти політику, показувати можливості, всебічно підтримувати, щоб молодь хотіла реалізовувати тут свій потенціал. І зробити свій внесок в це може кожен. Тому ми зацікавлюємо дітей та підлітків чим можемо – відкриваємо безкоштовні спортивні клуби, допомагаємо спортивним секціям – купуємо форму і інвентар, підтримуємо перспективних спортсменів у їх поїздках на виступи за кордон, звідки вони дуже часто вертаються з перемогами світового рівня. Є і менш імениті, але не менш значущі перемоги. І ми пишаємося всіма ними і нашими підопічними.

Днями футбольний клуб з Богодухова, яким я опікуюся, став віцечемпіоном з футболу в Харківській області, буквально минулого тижня ми передали м’ячі в спортивний інтернат, а наразі готуємо аналогічний сюрприз до Миколая діткам з Шевченківської громади Куп’янського району, що на Харківщині. До фонду написав їх тренер, який півтора роки тому, щоб хоч якось відволікти дітей від важкого сьогодення, організував місцевий футбольний клуб. І якщо спочатку туди ходило тренуватися 10-15 дітей, то наразі в нього вже 65 підопічних. Уявіть собі, вони навіть беруть участь в дружніх іграх на обласному рівні, також встигли побувати в Польщі й Іспанії. Тренування безкоштовні, спортивна форма, м’ячі, фішки – все це дуже потрібно. Дуже хочеться підтримати таких тренерів, підтримати цих дітей, які не просто вірять в майбутнє в Україні, а будують його.