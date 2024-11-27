Дело об обжаловании национализации Приватбанка не является решенным, вопрос открыт, — адвокат

Александр Лысак назвал решение суда несправедливым.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда 26.11.2024 закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского к АО КБ "Приватбанк" о признании недействительным договора купли-продажи акций банка за 1 гривну, заключенного помимо воли реальных акционеров банка, пишет УНИАН.

Александр Лысак, адвокат Игоря Коломойского, прокомментировал решение суда и назвал его несправедливым.

"Несмотря на победные реляции ответчиков, вынуждены констатировать, что, к сожалению, данное дело не было рассмотрено по существу, а производство по нему было закрыто только и исключительно на основании неконституционного, по нашему мнению, закона, принятого после обращения с иском по данному делу. Этот закон вопреки Конституции Украины запрещает обращаться в суд с исками об обжаловании подобного рода договоров и распространяет действие своих положений на отношения и судебные процессы, которые начались до вступления его в силу, то есть имеет обратное действие во времени.

Сторона Игоря Коломойского считает непропорциональным и несправедливым не только саму национализацию функционирующего банка за 1 гривну, но и прямой законодательный запрет на оценку судами законности такой национализации.

Поэтому сторона Игоря Коломойского будет использовать весь законодательный инструментарий для доказательства своей позиции, включая обращение в Конституционный Суд Украины и Европейский суд по правам человека", — говорится в заявлении адвоката.