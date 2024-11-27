Справа про оскарження націоналізації Приватбанку не є вирішеною, питання відкрите, - адвокат

Олександр Лисак назвав рішення суду несправедливим.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду 26.11.2024 закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського до АТ КБ "Приватбанк" про визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій банку за 1 гривню, укладеного поза волею реальних акціонерів банку, пише УНIАН.

Олександр Лисак, адвокат Ігоря Коломойського, прокоментував рішення суду і назвав його несправедливим.

"Незважаючи на переможні реляції відповідачів, вимушені констатувати, що, на жаль, дана справа не була розглянута по суті, а провадження у ній було закрито тільки і виключно на підставі неконституційного, на нашу думку, закону, прийнятого після звернення із позовом у даній справі. Цей закон всупереч Конституції України забороняє звертатися до суду з позовами про оскарження подібного роду договорів та поширює дію своїх положень на відносини та судові процеси, які розпочались до набрання ним чинності, тобто має зворотну дію в часі.

Сторона Ігоря Коломойського вважає непропорційним та несправедливим не тільки саму націоналізацію функціонуючого банку за 1 гривню, а й пряму законодавчу заборону на оцінку судами законності такої націоналізації.

Тому сторона Ігоря Коломойського використовуватиме весь законодавчий інструментарій для доведення своєї позиції, включно зі зверненням до Конституційного Суду України та Європейського суд з прав людини", — йдеться у заяві адвоката.