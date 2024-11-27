Социологи назвали тройку военных в "президентском" рейтинге: Залужный, Билецкий, Буданов

Уровень доверия украинцев к военным растет. Об этом свидетельствует социологическое исследование Центра "Социальный мониторинг", передает ZN.ua. В рейтинге потенциальных победителей президентских выборов присутствуют сразу три человека из военной сферы, которые иногда опережают опытных политиков: экс-глава, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий.

У респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье? Голоса поделились так: Валерий Залужный — 27%, Владимир Зеленский — 16%, Петр Порошенко — 7%, Кирилл Буданов — 6%, Дмитрий Разумков — 4%, Юлия Тимошенко — 4%, Андрей Билецкий — 3%, Сергей Притула — 2%, Виталий Кличко — 2%, Алексей Арестович — 1%, Юрий Бойко — 1%, Владимир Гройсман — 1%, другой кандидат — 3%. При этом 15% участников исследования затруднились дать ответ, а 10% вообще бы не участвовали в выборах.

У граждан также спросили, если бы можно было указать еще одного кандидата, кого бы вы выбрали? Голоса поделились следующим образом: Валерий Залужный — 15%, Кирилл Буданов — 12%, Владимир Зеленский — 6%, Сергей Притула — 4%, Дмитрий Разумков — 3%, Петр Порошенко — 3%, Юлия Тимошенко — 3%, Андрей Билецкий — 3%, Виталий Кличко — 2%, Владимир Гройсман — 2%, Алексей Арестович — 2%, Юрий Бойко — 2%, другой кандидат — 3%.

Поэтому общая ситуация на потенциальных президентских выборах, судя по результатам исследования, сложилась так: Валерий Залужный — 42%, Владимир Зеленский — 22%, Кирилл Буданов — 18%, Петр Порошенко — 10%, Дмитрий Разумков — 7%, Юлия Тимошенко — 6%, Сергей Притула — 6%, Андрей Билецкий — 6%, Виталий Кличко — 4%, Алексей Арестович — 3%, Юрий Бойко — 3%, Владимир Гройсман — 2%.

Опрос проведен методом телефонных интервью среди 1200 респондентов 15-21 ноября. Погрешность опроса составляет 1,8-2,9%. Это первое исследование, проведенное с начала широкомасштабного вторжения РФ, которое демонстрирует электоральные склонности украинцев во время большой войны.