Соціологи назвали трійку військових у "президентському" рейтингу: Залужний, Білецький, Буданов

Рівень довіри українців до військових зростає. Про це свідчить соціологічне дослідження Центру "Соціальний моніторинг", передає ZN.ua. В рейтингу потенційних переможців президентських виборів присутні одразу троє людей з військової сфери, які подекуди випереджають досвідчених політиків: ексголовком, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький.

У респондентів спитали, за кого б вони проголосували, якби вибори президента України відбувались найближчої неділі? Голоси поділились так: Валерій Залужний – 27%, Володимир Зеленський – 16%, Петро Порошенко – 7%, Кирило Буданов – 6%, Дмитро Разумков – 4%, Юлія Тимошенко – 4%, Андрій Білецький – 3%, Сергій Притула – 2%, Віталій Кличко – 2%, Олексій Арестович – 1%, Юрій Бойко – 1%, Володимир Гройсман – 1%, інший кандидат – 3%. При цьому 15% учасників дослідження не змогли дати відповіді, а 10% взагалі б не брали участь у виборах.

В громадян також запитали, якби можна було вказати ще одного кандидата, кого б ви обрали? Голоси поділились наступним чином: Валерій Залужний – 15%, Кирило Буданов – 12%, Володимир Зеленський – 6%, Сергій Притула – 4%, Дмитро Разумков – 3%, Петро Порошенко – 3%, Юлія Тимошенко – 3%, Андрій Білецький – 3%, Віталій Кличко – 2%, Володимир Гройсман – 2%, Олексій Арестович – 2%, Юрій Бойко – 2%, інший кандидат – 3%.

Відтак загальна ситуація на потенційних президентських виборах, судячи з результатів дослідження, склалась так: Валерій Залужний – 42%, Володимир Зеленський – 22%, Кирило Буданов – 18%, Петро Порошенко – 10%, Дмитро Разумков – 7%, Юлія Тимошенко – 6%, Сергій Притула – 6%, Андрій Білецький – 6%, Віталій Кличко – 4%, Олексій Арестович – 3%, Юрій Бойко – 3%, Володимир Гройсман – 2%.

Опитування проведене методом телефонних інтерв'ю серед 1200 респондентів 15-21 листопада. Похибка опитування складає 1,8-2,9%. Це перше дослідження, проведене з початку широкомасштабного вторгнення РФ, яке демонструє електоральні схильності українців під час великої війни.